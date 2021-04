Villarreal Dinamo Zagabria è il match più interessante di questi quarti di finale di Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

La squadra di Emery si è affermata come una delle formazioni più solide di tutto il campionato, pur non potendo certo vantare un calcio piacevole come quello della Real Sociedad. Allo stesso tempo, il Villarreal è anche la squadra con più pareggi in questa LaLiga, ben 13. Contro la Dinamo Zagabria, quindi, la squadra del tecnico ex PSG dovrà cercare di limitare al massimo i danni, per cercare di conquistare una prestigiosissima qualificazione alle semifinali di Europa League.

Se c’è una squadra che più di tutte ha sorpreso in questa edizione dell’Europa League, però, quella è proprio la Dinamo Zagabria, che nell’ultimo turno della seconda competizione più prestigiosa d’Europa è riuscita a strabattere il Tottenham di Mourinho, considerato da molti come la favorita per la vittoria finale: una vittoria che ha caricato moltissimo i ragazzi di Mamic, che contro il Sottomarino giallo, tuttavia, dovranno tirare fuori una prestazione di grandissima qualità, anche perché l’1-0 dell’andata li pone inevitabilmente in una situazione di svantaggio.