Tra i tanti licenziamenti che la WWE ha dovuto impostare a causa dei costi dettati dall’emergenza economica seguente alla pandemia di COVID-19 c’è stato anche quello di Heath Slater. L’ex WWE SmackDown Tag Team Champion (oltre che membro del Nexus e del Corre) era stato lasciato libero insieme a molti altri lottatori a causa di un taglio necessario per salvaguardare i costi della compagnia. Lo stesso Slater, in una recente intervista rilasciata al podcast The Angle, ha voluto raccontare quella situazione. Spiegando poi, in seguito, che la WWE ha provato a ricontattarlo per metterlo sotto contratto, senza successo.

“La WWE mi aveva offerto un nuovo contratto per tornare a lottare con loro ma era circa la metà di quello che guadagnavo prima” ha puntualizzato Heath Slater, che attualmente si trova a IMPACT, l’ex TNA. “Ho preso la cosa pensando che avevo bisogno di trovare me stesso e fare altre cose per rilassarmi, magari trascorrere anche più tempo con la mia famiglia. Non ho mai bruciato i ponti con loro e chi mi conosce lo sa. Parlo regolarmente ancora con la metà delle persone in federazione. Sono stato lì per molto tempo ed eravamo amici, non c’è rancore. Gli ho spiegato che volevo fare qualcosa per conto mio per un po’ e loro hanno capito, senza biasimarmi”.

Slater ha poi spiegato che “avevo parlato con IMPACT, NJPW e ROH. Ho parlato anche con la AEW dopo che avevo firmato con IMPACT. Volevano che mi unissi a loro per 3 settimane per fare alcune cose ma ero già impegnato con la mia attuale federazione”.

