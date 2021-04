Lipsia Hoffenheim è il match che apre questa 29esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per la squadra di Nagelsmann, che incontrerà la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta.

L’analisi di Lipsia Hoffenheim

Il Lipsia è stato fino ad ora protagonista una grande stagione, che l’ha portato a sorprendere tanto in Champions League, dove è uscito agli ottavi di finale contro il Liverpool, quanto in Bundesliga, dove al momento occupa il secondo posto, a soli 5 punti proprio dal Bayern Monaco. Nagelsmann, infatti, è riuscito a costruire una squadra solida, capace di proporre un gioco rapido e dinamico, che ha in Angelino e Sabitzer le sue punte di diamante. Contro l’Hoffenheim, quindi, dovrà assolutamente arrivare una vittoria, che permetterebbe al Lipsia di continuare a sognare il Meisterschale.

L’Hoffenheim sta senza dubbio vivendo una stagione deludente, soprattutto per gli standard a cui aveva abituato i propri tifosi nelle scorse stagioni: al momento, infatti, la squadra allenata da Hoeneß occupa il 12esimo posto, a soli 5 punti da una zona retrocessione che fa molta paura. Vincere contro il Lipsia sarebbe quindi di fondamentale importanza per Baumgartner e compagni, anche se l’impressionante periodo di forma dei ragazzi di Nagelsmann (e la fase difensiva tutt’altro che perfetta dell’Hoffenheim) rischia di complicare i piani dell’Hoffenheim, che potrebbe sprofondare in zona retrocessione.

I pronostici di Lipsia Hoffenheim

Lipsia Hoffenheim è il match che apre questo turno di Bundesliga, e, fino alla scorsa stagione, sarebbe stato anche uno dei match più interessanti di tutto il calcio tedesco, vedendo contrapposte due squadre “giovani” e talentuose: la pessima stagione degli ospiti, tuttavia, non può che farci propendere per l’1 secco, mentre come giocata HARD vi consigliamo di puntare sul Multigol 2-3 dei Roten Bullen. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Sorloth, che sembra essersi definitivamente sbloccato nelle ultime partite.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Multigol Casa 2-3

Marcatore: Sorloth

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Sabitzer, Adams, Haidara; Nkunku, Olmo; Sorloth. All. Nagelsmann.

HOFFENHEIM (3-5-2): Baumann; Posch, Bogarde, Posch; Gacinovic, Baumgartner, Samassekou, Kramaric, John; Bebou, Dabbur. All. Hoeneß.