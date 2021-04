Manchester United Granada è uno dei match più “scontati” di questi quarti di finale di Europa League, vedendo contrapposte due squadre con obbiettivi e rose completamente impari. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Manchester United Granada

La squadra di Solkjaer rappresenta senza dubbio una delle principali candidate per la vittoria dell’Europa League: negli ultimi tempi, infatti, il Manchester United ha trovato grande continuità di prestazioni, dimenticando un inizio decisamente deludente che l’ha visto protagonista anche di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi della Champions League per mano del sorprendente Lipsia. Se in campionato il Manchester City sembra aver ormai ipotecato il titolo, così non è in Europa League, dove la vittoria finale è tutt’altro che un obbiettivo impossibile per una squadra come quella di Solskjaer.

Che il Granada sia una delle formazioni più temibili del calcio spagnolo è cosa nota e riconosciuta: solida, estremamente cinica e soprattutto dotata di grande carattere, la squadra guidata da Martinez non ha a caso ha meritatamente battuto il Napoli e il Molde, riconfermandosi in questa stagione come una delle realtà più interessanti del calcio spagnolo, anche se ovviamente le mancano quei top player capaci la differenza. Nella gara d’andata si è chiaramente vista l’assenza di un uomo capace di fare la differenza, ma Rashford e compagni dovranno tenere la guardia altissima, per evitare che Molina e compagni mettano in discussione la qualificazione.

I pronostici di Manchester United Granada

Manchester United Granada è una delle partite più interessanti di questo turno di Europa League, anche se vede contrapposte due squadre che probabilmente non daranno vita a una gara realmente combattuta, dato che le forze in campo sono impari: per questo motivo, il nostro consiglio va all’1X+Over 1,5, o, in alternativa, al Multigol 2-3 dei Red Devils. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Rashford, trascinatore e top player della squadra di Solskjaer.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Casa 2-3

Marcatore: Rashford

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. All. Solskjaer.

GRANDA (4-2-3-1): Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Diaz; Eteki, Herrera; Kenedy, Quina, Puertas; Molina. All. Martinez.