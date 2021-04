Roma Ajax è il big match di questi quarti di finale di Europa League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita importantissima per la squadra allenata da Fonseca, che vincendo conquisterebbe una storica qualificazione alle semifinali di Europa League.

L’analisi di Roma Ajax

La Roma sta senza dubbio vivendo una stagione di alto livello, benché le critiche non si siano mai realmente placate: la panchina di Fonseca, infatti, è spesso stata messa in discussione, benché i risultati ottenuti dall’ex allenatore dello Shakhtar abbiano sempre rispecchiato le aspettative della società. Il passaggio del turno è stato poco più che una formalità, mentre in campionato la fatica è stata decisamente maggiore, anche se l’Europa League rimane un obbiettivo assolutamente alla portata: la grande vittoria ottenuta in Olanda, dopotutto, non può essere considerata un caso.

86 gol realizzati, 20 subiti e 72 punti racimolati in 28 partite. Definire trionfale il ruolino di marcia dell'Ajax in Eredivisie è quasi riduttivo. Il tecnico ten Hag, dopotutto, può contare su alcuni fra i migliori giovani d'Europa, fra cui vanno assolutamente nominati Lassina Traore, Gravenberch e Antony, autore fin qui di una stagione da assoluto top player, a cui si affiancano giocatori di esperienza del calibro di Tadic e Klaassen. La squadra di Fonseca, però, potrebbe mettere in grande difficoltà i Lancieri, e così è stato nella gara d'andata.

I pronostici di Roma Ajax

Roma Ajax è una delle partite più interessanti di questo turno di Champions League, tanto che può essere addirittura considerata come il big match di questi quarti di finale, dato che vede contrapposte due squadra di alto livello: considerata la forza offensiva delle due formazioni in campo, il nostro consiglio non può che andare all’Esito Gol, mentre come giocata HARD puntate sull’1X+Over 1,5. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Dzeko, leader della Roma.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: 1X+Over 1,5

Marcatore: Dzeko

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko. All. Fonseca.