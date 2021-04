Il recente battibecco tra i due sui social aveva fatto pensare addirittura a un annullamento dell’incontro tra Conor McGregor e Dustin Poirier. I due, come ben sappiamo, si sono sfidati precedentemente già in due occasioni, con una vittoria a testa. I timori per l’annullamento del match si sono rivelati però totalmente infondati e anzi, proprio la UFC (attraverso il suo account ufficiale su Instagram) ha messo a tacere tutte le voci negative ufficializzando l’incontro tra i due. Come già previsto precedentemente, il match sarà il main event dell’evento UFC 264. L’evento si svolgerà il 10 luglio di quest’anno.

UFC 264, ora è ufficiale: McGregor vs Poirier 3 sarà il main event

Ovviamente il match sarà valevole per la categoria dei pesi leggeri. Nell’attuale Ranking UFC dei Lightweight Dustin Poirier è il numero 1 mentre Conor McGregor è solo al 6° posto. Una vittoria garantirebbe a uno dei due quasi certamente la title shot al titolo dei pesi leggeri. La cintura verrà affidata a uno tra Michael Chandler e Charles Oliveira dopo il loro incontro 1 vs 1. Con certezza, dunque, avremo un nuovo campione di categoria dopo il ritiro di Khabib Nurmagomedov.

Per entrambi i lottatori dunque si tratta di un match incredibilmente decisivo, non solo per la possibile opportunità al titolo ma anche per l’intera carriera. In particolare per l’irlandese, che è stato sconfitto di recente proprio da Poirier, il match assume un’importanza capitale per il suo futuro nella arti marziali miste.

Ecco di seguito anche il post su Instagram con cui la promotion di Dana White ha annunciato McGregor vs Poirier 3:

