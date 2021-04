Francis Ngannou è sicuramente l’uomo con il mirino in testa (sportivamente parlando) per ciò che riguarda le arti marziali miste e la UFC. L’attuale e nuovo campione mondiale dei pesi massimi della promotion di Dana White ha catturato la cintura per la prima volta e inevitabilmente ora aspetta di difenderla. La promotion sta cercando di trovare l’accordo economico con Jon Jones per mettere in piedi un match che sarebbe incredibile ma, nel frattempo, Ngannou sta ricevendo provocazioni anche dal mondo della boxe. In particolare è stato il campione mondiale dei pesi massimi della disciplina Tyson Fury a punzecchiare via social Francis Ngannou.

UFC, Tyson Fury provoca Francis Ngannou: botta e risposta social

Fury ha infatti commentato una foto del campione UFC che stringe la mano a Mike Tyson, uno dei suoi idoli di infanzia. Il pugile ha lasciato una didascalia molto chiara sotto al post: “Hey Mike! Non appena avrò distrutto Anthony Joshua, mi occuperò anche di Francis Ngannou. Sarà un lavoro semplice”.

Ovviamente, la risposta (sempre social) di Ngannou non si è fatta attendere. L’africano infatti ha postato a sua volta una foto di un Tyson Fury visibilmente ferito dopo il suo incontro del 2019 contro Otto Wallin. Anche Ngannou ha abbinato una palese provocazione alla foto: “Se quel ragazzo ti ha conciato così, cosa pensi che potrei farti io?”.

Di seguito, ecco i post con le provocazioni tra Tyson Fury e Francis Ngannou:

If this guy did this to you, what do you think I would do? 🤔 https://t.co/8LKhcnJY5O pic.twitter.com/ceqgnrUaTJ — Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 13, 2021

