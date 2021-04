WWE, CM Punk torna a parlare di un suo ritorno nel wrestling

Uno dei temi più appassionanti degli ultimi anni riguarda il ritorno eventuale di CM Punk nel mondo del wrestling. Dopo il suo addio polemico alla WWE, infatti, Punk non è mai più tornato a lottare ufficialmente e anzi ha tentato – con praticamente zero successi – la carriera in UFC, collezionando due pesanti sconfitte. Intervistato su Uproxx, l’ex World Heavyweight Champion è rimasto sostanzialmente delle sue posizioni su un eventuale ritorno. Lasciando però aperta, al contempo, una piccola porta.

“Credo la combinazione giusta potrebbe forse essere anche trovata ma non spetta a me capirlo”, ha spiegato CM Punk. “Quello del wrestling non è più il mio mondo. Certamente non sono come Hulk Hogan, non farei mai come lui presentandomi da qualche parte e imponendo qualcosa con il mio volere. Il mondo del wrestling non ha necessariamente bisogno di CM Punk e va benissimo così”.

“Sembra che tutti stiano andando alla grande”, afferma il ragazzo. “Non so, la cosa è un po’ come i gusti del gelato. Una volta puoi entrare i una gelateria e notare che un gusto potrebbe interessarti, magari così lo provi. Insomma, dev’esserci soltanto il momento giusto, il posto giusto o la situazione giusta” ha poi concluso l’ex 2 volte vincitore del Money In The Bank Ladder match.

Insomma CM Punk lascia le porte aperte – anche se solo parzialmente e alle condizioni giuste – a un ritorno nel mondo del wrestling, nonostante l’età avanzi anche per lui. Recentemente, peraltro, anche lo stesso Triple H aveva parlato dell’argomento, dicendo sostanzialmente cose molto simili a quelle proferite dall’ex WWE Champion.

