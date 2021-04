La WrestleMania Week si è conclusa con il Grandaddy of Them All, ma protagonista della settimana più importante dell’anno è stato anche il terzo show WWE, NXT, che dopo lo speciale TakeOver: Stand & Deliver si sposta al martedì e intende cambiare pagina per avvicinarsi sempre più agli altri brand della compagnia.

Cos’è successo nel primo show andato in onda al martedì? Scopriamolo insieme con il nostro consueto appuntamento settimanale con il WWE NXT report!

WWE NXT report, 13/04/2021

Ad aprire lo show è ovviamente l’NXT Champion Karrion Kross, che ricorda a tutti come lui avesse previsto la riconquista del titolo ai danni di Finn Balor e annuncia che è finalmente iniziato il suo regno

Gli NXT Tag Team Champions MSK difendono le cinture conquistate a Stand & Deliver superando senza problemi il duo Killian Dain & Drake Maverick

Nel post match l’Imperium meno Walter attaccano Dain

Mercedes Martinez sconfigge senza problemi Jessi Kamea

Il nuovo Undisputed Cruiserweight Champion Santos Escobar inaugura la sua Open Challenge, Kushida raccoglie la sfida e inaspettatamente si impone con un roll-up conquistando la cintura!

La campionessa femminile Raquel Gonzalez festeggia ringraziando Dakota Kai, quindi viene interrotta da Franky Monet (l’ex Taya Valkyrie) che però poi si allontana. Arrivano quindi sul ring Rhea Ripley e Bianca Belair, le campionesse di RAW e SmackDown: le due festeggiano con la Gonzalez

