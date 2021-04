NXT ha perso la guerra degli ascolti e si è spostato al martedì, e la All Elite Wrestling inaugura il primo mercoledì in solitaria della sua storia con uno show dove non mancano spunti d’interesse: titoli di coppia e TNT in palio stasera, anche se il piatto forte sarà rappresentato dalla sfida tra Chris Jericho e Dax Harwood. Inner Circle contro Pinnacle, special enforcer a bordo ring Iron Mike Tyson!

It’s wednesday night, and You know what it means! Benvenuti al nostro AEW Dynamite report!

AEW Dynamite report 14/04/2021

Gli Young Bucks spiegano in apertura di show la loro decisione di tradire Jon Moxley e di unirsi all’Elite con Kenny Omega e i Good Brothers: hanno scelto l’amicizia!

Gli Young Bucks sconfiggono Pac & Rey Fenix al termine di un bel match smascherando il luchador e affondandolo con un Superkick in Stereo

Mike Tyson che prima ha rifiutato un tentativo di corruzione di MJF, ci tiene a dire a Chris Jericho che si comporterà comunque in modo equo

Jade Cargill supera Red Velvet con la sua Reverse Facebuster

Anthony Ogogo batte Cole Karter in meno di un minuto con un pugno nello stomaco (?)

Chris Jericho sconfigge Dax Harwood via Judas Effect: mentre infuria la rissa tra Inner Circle e Pinnacle Tyson impedisce a Wheeler di intervenire con una mazza da baseball mettendolo KO con un destro

