Everton Tottenham è il big match che apre questa 32esima giornata. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Everton Tottenham

L’Everton, dopo anni passati di mediocrità, è finalmente tornato fra le grandi del calcio inglese: la stagione della squadra di Ancelotti è stato fin qui di alto livello, anche se è mancato e tuttora manca ancora quella continuità che permetterebbe a Calvert-Lewin e compagni di fare il definitivo salto di qualità. Contro il Tottenham, quindi, i Toffees sono chiamati a rilanciarsi dopo due sconfitte e due pareggi che ne hanno inevitabilmente rallentato la corsa: la Champions, tuttavia, dista solamente 7 punti. Pochissimi per uno specialista della coppa come Ancelotti.

Se fino a due mesi fa il Tottenham era una delle principali candidate per la vittoria finale della Premier League, negli ultimi tempi la squadra guidata da Mourinho è sprofondata in una profonda crisi di risultati, tanto che al momento gli Spurs occupano un deludentissimo settimo posto, a 6 punti dal West Ham quarto. Per ritornare in Champions League, quindi, bisognerà necessariamente battere l’Everton, dato che una sua vittoria rischierebbe di far sprofondare ulterormente la squadra dello Special One.

I pronostici di Everton Tottenham

Everton Tottenham è sicuramente il match più interessante di questo turno di Premier League, dato che vede contrapposte due squadre che vorranno lottare fino alla fine per conquistare un posto nelle prossime coppe europee: in caso contrario, infatti, la loro stagione sarebbe definibile come estremamente deludente. Considerando la determinazione dei Toffees, decidiamo di sbilanciarci a favore dei padroni di casa, consigliandovi di puntare tanto sull’Over 0,5 dell’Everton quanto sull’1X. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Kane, leader offensivo del Tottenham.

Giocata EASY: Over 0,5 Casa

Giocata HARD: 1X

Marcatore: Kane

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni

EVERTON (4-3-1-2): Olsen; Godfrey, Mina, Keane, Digne; Allan, Davies, Gomes; Sigurdsson; Richarlison, James. All. Ancelotti.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Dier, Sanchez, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko; Bale, Moura, Son; Kane.

