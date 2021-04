Lilla Montpellier è il match che apre questa 33esima giornata di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Lilla Montpellier

Il Lilla arriva in piena forma a questo scontro importantissimo: la squadra di Galtier, infatti, si sta confermando come una delle realtà più solide e piacevoli del calcio francese, anche se in pochi avrebbero scommesso su una squadra dalla rosa così giovane e inesperta. Vincendo contro il Montpellier, inoltre, la giovane squadra francese potrebbe ulteriormente abbassare il morale del PSG, che dopo l’ultimo turno di campionato è sceso in seconda posizione, a -3 da un primo posto che sembra sempre più nelle mani di David e compagni.

Il Montpellier, dopo una prima parte di stagione ad alti ritmi, ha vissuto un periodo di forma decisamente deludente, sprofondando nella seconda parte della classifica: nell’ultimo periodo, tuttavia la squadra di Zakarian è rinata. Basti pensare che l’ultima sconfitta risale addirittura al 30 gennaio, e proprio questa striscia di risultati positivi ha permesso al Montpellier di rialzarsi, ritornando in ottava posizione, a soli 6 punti dal quinto posto. Ciononostante, l’unico giocatore da osservare con una certa attenzione è Savanier, talentuosissimo trequartista che potrebbe fare decisamente male al Lilla.

I pronostici di Lilla Montpellier

Lilla Montpellier è uno dei match più interessanti di questo turno di Ligue 1, dato che vede contrapposte due squadre fra le più interessanti in Francia: entrambe, infatti, stanno vivendo un periodo di forma straordinario, con i ragazzi di Galtier che occupano addirittura il primo posto. Per questo motivo, i nostri consigli non possono che andare all’1X+Over 1,5 e all’Esito Gol, mentre per quanto concerne i marcatori puntate su David, leader offensivo del Lilla.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: David

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Botman, Fonte, Bradaric; Ikone, Xeka, André, Bamba; Yazici, David. All. Galtier.

MONTPELLIER (4-3-3): Omlin; Souquet, P. Mendes, Congré, Ristic; Mollet, Ferri, Savanier; Mavididi, Delort, Laborde. All. Zakarian.

