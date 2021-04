Il girone d’andata del Newcastle è stato assolutamente deludente, con la squadra allenata da Bruce che non è riuscita a dare continuità ai buoni risultati ottenuti nelle prime giornate. E il girone di ritorno, almeno fino ad ora, non è stato molto diverso. Ciononostante, i Magpies possono contare su una rosa di buon livello, in cui spiccano Wilson, Joelinton e Saint-Maximin, che rappresenterà il pericolo più grande per la difesa di Moyes. La continuità, però, non è di casa a Newcastle upon Tyne e questo West Ham potrebbe ottenere i 3 punti sin troppo facilmente.

La squadra di Moyes, dopotutto, sta vivendo una stagione di altissimo livello, essendosi quasi sempre mantenuta nelle parti più nobili della classifica. Gli ottimi risultati ottenuti hanno finalmente portato un po’ di entusiasmo in un ambiente che negli ultimi anni si era abituato a giocare a livelli mediocri, senza ottenere alcun risultato di rilievo. Questa stagione, quindi, potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità, anche perché la rosa del West Ham può vantare alcuni singoli di alto livello come Fornals, Antonio e Soucek, che contro vorranno sicuramente mostrare tutte le loro qualità anche contro i Magpies. Dopotutto, la Champions è più che un sogno.