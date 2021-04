Edge è stato uno dei protagonisti del 2021 della WWE: ha vinto la Royal Rumble entrando con il numero 1, dimostrando a 47 anni di avere ancora le qualità per chiudere alla grande una carriera straordinaria e conquistandosi un posto nel main event di WrestleMania 37.

L’assalto allo Universal Championship detenuto da Roman Reigns non è però andato come sperato: dopo aver visto quello che riteneva “il suo match” trasformato in un Triple Threat a causa dell’intromissione di Daniel Bryan, Edge è stato sconfitto e adesso potrebbe essere costretto ad abbandonare l’obiettivo virando su una vendetta nei confronti dell’ex American Dragon.

WWE, cosa riserva il futuro a Edge e Daniel Bryan?

Con un tremendo infortunio al collo che lo ha tenuto lontano dal ring per 10 anni sulle spalle, la Rated-R Superstar ha già fatto moltissimo nel riuscire a tornare sul Grandest Stage of Them All e non è dato sapere quanto ancora potrà durare la sua “seconda carriera”. Ma sembra probabile che un match che coinvolga il suo fraterno amico Christian Cage sia da escludere quasi categoricamente.

I due hanno iniziato insieme e insieme hanno scritto la loro storia, prima nella categoria tag team e poi come lottatori singoli conquistando allori su allori, scontrandosi e facendo pace. E se la Royal Rumble 2020 aveva visto il ritorno di Edge e l’edizione 2021 lo ha visto vincitore, sempre in quest’ultimo evento la WWE ha salutato il ritorno sul ring di Christian, come l’amico a lungo lontano dal wrestling sempre a causa di un infortunio.

Le basi per cui le loro strade si incrociassero ancora c’erano, ma sono state spazzate via dalla decisione di Cage di rimettersi in gioco in AEW rifiutando l’offerta della WWE: questo ha portato a una Road to WrestleMania in solitaria per la Rated-R Superstar che prima del grande evento di Tampa ha ammesso che difficilmente potrà condividere ancora il ring con Captain Charisma.

“Abbiamo avuto quel momento alla Rumble e dobbiamo guardare a quello che abbiamo, non chiederci “e se?”. Abbiamo avuto quel momento ed è successo dopo che a entrambi è stato detto che non lo avremmo avuto più. Lottare ancora con lui mi piacerebbe, sia in squadra sia uno contro uno.”

“Sarebbe fantastico, soprattutto considerando come sappiamo raccontare un match adesso. Sento che siamo davvero sulla stessa pagina. Ho visto alcune cose sue da quando è tornato e ho pensato a tutto quello che potremmo fare adesso. Sarebbe tutto così diverso! Ma non so se accadrà mai. Davvero. Penso che forse quel treno è partito.”