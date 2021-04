WWE, Kurt Angle parla del secondo stint di Goldberg in federazione

Kurt Angle è stato uno dei lottatori universalmente riconosciuti tra i più tecnici ed efficaci al mondo. Il WWE Hall of Famer e plurimo ex campione mondiale è infatti ovviamente stimato dall’intero mondo del wrestling e della disciplina sportiva di lotta. The Olympic Gold Medalist ha toccato di recente sul suo podcast un argomento molto interessante, cioè la percezione avuta nella seconda avventura di Goldberg in WWE. Se infatti quando Goldberg arrivo la prima volta fu gestito non nella maniera corretta, nel suo secondo stint i booker sono stati bravi a comprendere come impostare i match – in fatto di moveset e minutaggio – basandosi sul suo personaggio e l’autonomia fisica.

“La gestione di Goldberg in WCW creava scalpore. E se fai scalpore fai soldi. Le sue vittorie dominanti in pochi minuti lo contraddistinguevano, mentre in WWE doveva andare a lottare per un quarto d’ora come tutti gli altri. Quel Goldberg lì non era quello della WCW. Invece il suo match contro Brock Lesnar a Survivor Series 2016 ha dato ai fan ciò che volevano vedere, il vero Goldberg. Quel match ha creato scalpore proprio come ai vecchi tempi ed è stata assolutamente la decisione migliore possibile” ha spiegato l’ex World Heavyweight Champion.

Angle ha poi commentato anche le voci che vedevano Triple H prima cercare di farlo depushare e poi dargli la colpa per i fischi a John Cena: “Non ho mai sentito del fatto che Triple H abbia provato a seppellirmi. Il problema con John Cena è che la WWE lo presentava come invincibile mentre i fan volevano qualcuno di più vulnerabile. Invece lui batteva pulito sia me che Triple H. Hanno fatto la stessa cosa anche con Roman Reigns e i fan possono anche apparire come ribelli su certe cose. In quel momento io e Triple H eravamo i più famosi, quindi vedere Cena che risultava imbattibile contro di noi ha dato fastidio ai fan. Per lui è stata dura perché era arrivato al top in fretta” ha infine concluso.

