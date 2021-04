Conclusa una settimana ricchissima di emozioni “europee”, è arrivato l’ora della Serie A. Questo 31esimo turno si preannuncia come estremamente interessante, dato che potrebbe ravvivare la lotta per un posto nella prossima Champions League. Allo stesso modo, sono da osservare con grandissima attenzione i match della zona retrocessione, con Crotone, Parma e Cagliari che dovranno cercare in ogni modo di conquistare punti preziosissimi.

CROTONE UDINESE (SABATO 15:00, SKY SPORT SERIE A)

Crotone Udinese è una partita che, paradossalmente, potrebbe rivelarsi abbastanza interessante, dato che vede contrapposte due squadre che dovranno ancora lottare per i rispettivi obbiettivi: se i bianconeri non possono ancora contare su una matematica salvezza, i calabresi possono anche sperare nel miracolo di centrarla. Considerate le pesanti assenze offensive in casa Udinese (Deulofeu e Pussetto sono infortunati), quindi, questa partita potrebbe riservare non poche sorprese agli amanti del calcio.

I pronostici e le quote di Crotone Udinese

Giocata EASY: Over 0,5 Casa (a quota 1.35)

Giocata HARD: 1X (a quota 1.90)

Marcatore: Simy (a quota 2.50)

Possibile risultato: 1-1

SAMPDORIA HELLAS VERONA (SABATO 15:00, SKY SPORT SERIE A)

L’altro match che apre questa 31esima giornata di Serie A, Sampdoria Hellas Verona, andrà sicuramente seguito con grandissima attenzione, anche perché è estremamente improbabile che Juric e Ranieri diano vita ad una gara senza emozioni: le squadre saranno inoltre al completo, motivo per cui questa partita potrebbe rivelarsi divertente ed equilibrata, ma non troppo ricca di emozioni. Entrambe le formazioni in campo, infatti, possono contare su delle retroguardie precise e motivate a fare bene.

I pronostici e le quote di Sampdoria Hellas Verona

Giocata EASY: X2 (a quota 1.50)

Giocata HARD: Esito Gol (a quota 1.65)

Marcatore: Damsgaard (a quota 4.50)

Possibile risultato: 1-1

SASSUOLO FIORENTINA (SABATO 18:00, SKY SPORT SERIE A)

Se la Viola non stesse vivendo una delle peggiori stagioni dell’ultimo decennio, Sassuolo Fiorentina sarebbe senza dubbio il match più interessante da seguire di questo turno di Serie A, dato che vedrebbe contrapposte due squadre che possono contare tanto su molti giocatori di grandissimo talento: se fra le fila dei neroverdi hanno fino ad ora brillato Berardi e Caputo (che però mancheranno e con Boga che, ritornato dall’infortunio, ha fatto letteralmente “girare la testa” ai difensori del Benevento), nella Viola gioca un certo Vlahovic, che per gol segnati è dietro solamente a Haaland nella speciale classifica dei migliori marcatori millennials.

I pronostici e le quote di Sassuolo Fiorentina

Giocata EASY: Multigol 2-5 (a quota 1.30)

Giocata HARD: 1X+Over 1,5 (a quota 1.70)

Marcatore: Vlahovic (a quota 2.50)

Possibile risultato: 2-1

CAGLIARI PARMA (SABATO 20:45, DAZN 1)

Cagliari Parma è il match salvezza per eccellenza, vedendo contrapposte rispettivamente la terzultima e la penultima forza del campionato italiano. Se i sardi possono contare su una rosa nettamente più forte rispetto a quella degli avversari, gli emiliani hanno dalla loro parte una solidità tattica invidiabile. A far da contraltare, tuttavia, c’è un reparto offensivo che non ha mai realmente ingranato, con un Gervinho che ha deluso tutti in questa stagione. Difficile, quindi, sbilanciarsi a favore di una delle due formazioni e meglio puntate su un pareggio e su una doppia chance.

I pronostici e le quote di Cagliari Parma

Giocata EASY: Under 3,5 (a quota 1.30)

Giocata HARD: Esito No Gol (a quota 2.00)

Marcatore: Nessuno

Possibile risultato: 0-0

MILAN GENOA (DOMENICA 12:30, DAZN 1)

Da una parte troviamo una squadra che sta sognando di ritornare in Champions a distanza di anni, dall’altra, invece, troviamo una formazione che ha quasi conquistato una matematica salvezza: gli obbiettivi sono qui diametralmente opposti, ma la determinazione sarà probabilmente la stessa, anche se in Milan Genoa ad essere favoriti sono inevitabilmente i rossoneri, che possono anche contare su una rosa nettamente superiore. L’assenza di Ibrahimovic, tuttavia, peserà moltissimo nell’economia del gioco rossonero.

I pronostici e le quote di Milan Genoa

Giocata EASY: 1 secco (a quota 1.50)

Giocata HARD: Multigol Casa 2-3 (a quota 2.05)

Marcatore: Rebic (a quota 2.50)

Possibile risultato: 2-0

ATALANTA JUVENTUS (DOMENICA 15:00, SKY SPORT)

Il big match di questa giornata si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo, che per un pomeriggio di grandissimo calcio ospiterà i campioni in carica della Juventus: campioni in carica, che, però, molto probabilmente non riusciranno a vincere anche il decimo Scudetto di fila, cedendo l’onore all’Inter di Conte. Ciononostante, Atalanta Juventus è una sfida importantissima in ottica quarto posto: una sconfitta, infatti, potrebbe permettere al Napoli e anche alla Lazio di ritornare clamorosamente alla ribalta.

I pronostici e le quote di Atalanta Juventus

Giocata EASY: Esito Gol (a quota 1.45)

Giocata HARD: Over 3,5 (a quota 2.30)

Marcatore: Chiesa (a quota 3.50)

Possibile risultato: 2-2

BOLOGNA SPEZIA (DOMENICA 15:00, DAZN 1)

Bologna Spezia è un’altra sfida da seguire con grandissima attenzione, anche perché vede contrapposte due squadre che, pur trovandosi molto vicine in Serie A, hanno vissuto due stagioni completamente diverse: se i felsinei hanno globalmente deluso, non riuscendo a fare il tanto atteso salto di qualità, i liguri vengono da una grandissima stagione, che li ha visti praticamente conquistare una meritatissima salvezza. Per questo motivo, puntare sull’1 secco potrebbe essere sconsiderato.

I pronostici e le quote di Bologna Spezia

Giocata EASY: Multigol Trasferta 1-3 (a quota 1.35)

Giocata HARD: Esito Gol (a quota 1.60)

Marcatore: Soriano (a quota 3.75)

Possibile risultato: 1-1

LAZIO BENEVENTO (DOMENICA 15:00, SKY SPORT SERIE A)

Lazio Benevento, invece, non è un match particolarmente interessante, anche perché le forze in campo sono assolutamente impari: da una parte, infatti, troviamo una delle squadre più forti d’Italia, che, però, ha deluso e non poco nel corso di questa stagione. Dall’altra, invece, troviamo una delle tre neopromosse, che non ha ancora conquistato la salvezza ma è vicinissima a raggiungere questo grande obbiettivo. Da sottolineare, invece, la sfida personale fra Simone e Filippo Inzaghi, che si incontreranno per la seconda volta in questo campionato: all’andata finì 1-1, un risultato che, però, solo difficilmente si ripeterà.

I pronostici e le quote di Lazio Benevento

Giocata EASY: Multigol 2-4 (a quota 1.45)

Giocata HARD: 1+Over 1,5 (a quota 1.60)

Marcatore: Immobile (a quota 1.75)

Possibile risultato: 3-1

TORINO ROMA (DOMENICA 18:00, SKY SPORT SERIE A)

Torino Roma è senza dubbio una delle partite più interessanti di questa 31esima giornata, dato che vede contrapposte due squadre che potrebbero dare vita ad una gara ricchissima di gol e di emozioni: le forze offensive in campo, infatti, sono di prim’ordine, con i granata che, in particolare, vengono da una striscia di risultati decisamente interessanti. La Roma, invece, è chiamata a rialzare definitivamente la testa, anche perché in caso di pareggio o di sconfitta la Champions rischierebbe di sfumare: un rischio troppo grande per la già traballante panchina di Fonseca.

I pronostici e le quote di Torino Roma

Giocata EASY: X2 (a quota 1.35)

Giocata HARD: Over 2,5 (a quota 1.60)

Marcatore: Mkhitaryan (a quota 3.00)

Possibile risultato: 1-2

NAPOLI INTER (DOMENICA 20:45, SKY SPORT SERIE A)

A chiudere questa giornata di Serie A ci penserà un match che non potrà che farci vivere emozioni fortissime: Napoli Inter, dopotutto, non è una partita come le altre, e in questo caso rischia proprio di essere così. A scendere in campo saranno infatti due formazioni determinatissime a conquistare i rispettivi obbiettivi, con i nerazzurri che sicuramente vorranno prolungare ancora la striscia di vittorie, mentre i partenopei vorranno avvicinarsi ancora alla zona Champions. Il risultato più probabile? Il pareggio, anche se andrebbe bene solamente ai ragazzi di Conte.

I pronostici e le quote di Napoli Inter

Giocata EASY: Multigol Casa 1-3 (a quota 1.30)

Giocata HARD: X2+Under 3,5 (a quota 1.85)

Marcatore: Osimhen/Lukaku (a quota 3.00/a quota 2.50)

Possibile risultato: 1-1

