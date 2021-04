Uno dei lottatori letteralmente spariti dagli schermi per lo sconcerto e sconforto dei fan è stato in questi mesi l’ex NXT Champion Aleister Black. Il lottatore non ha mai sfondato da quando è entrato a far parte del main roster e in molti si sono chiesti perché la federazione non avesse in programma qualche storyline in cui coinvolgerlo. A quanto pare però, secondo quanto riportato da PWInsider, il ritorno di Black sugli schermi della WWE sembrerebbe più vicino del previsto.

AEW DYNAMITE REPORT 14/04/2021: NO QUARTER BRAWL

WWE, Aleister Black vicino al ritorno in ring

A quanto pare, infatti, dopo un periodo di pausa “forzata” la WWE avrebbe deciso di riproporre Black e la sua gimmick. Secondo le informazioni raccolte sembra anche che il ragazzo abbia già registrato alcune clip da trasmettere poi negli show della federazione. Nel dettaglio, sembra che questi video si concentreranno soprattutto sull’infanzia di Aleister Black e sembra anche che per lui sia stato previsto un leggero cambiamento rispetto al personaggio interpretato precedentemente. Non è ancora chiaro né quando i promo registrati uscirano né – soprattutto – in che roster Black tornerà a lottare (o quantomeno a farsi vedere).

WWE, WRESTLEMANIA 37: RUMORS SUI PIANI PER LO UNITED STATES CHAMPIONSHIP

L’ultimo incontro di Aleister Black risale addirittura all’ottobre del 2020 quando, dopo il suo passaggio a heel, iniziò una rivalità con Kevin Owens persa durante un match senza squalifiche a Raw contro il Prizefighter. In seguito il ragazzo fu draftato nel roster di SmackDown per via dell’abituale e annuale scambio di superstar tra le parti, senza però mai apparire nello show blu della federazione. Possibile dunque che Black possa ritornare proprio nel roster di SmackDown, anche preché la maggior parte dei licenziamenti avvenuti in giornata riguardano proprio questo determinato roster della WWE.

WWE, KURT ANGLE PARLA DEL SECONDO STINT DI GOLDBERG IN FEDERAZIONE