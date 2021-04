Attraverso una nota ufficiale sui propri canali social e sul sito della federazione, la WWE ha annunciato non solo tantissimi rilasci di talenti ma anche il nuovo ingaggio di un personaggio già visto a NXT, persino come lottatore. Parliamo di Pat McAfee, ex giocatore di football americano, che è stato contrattualizzato dalla WWE per far parte del team di commento di SmackDown. McAfee sostituirà Corey Graves, che invece è finito al commento di Raw.

WWE, Pat McAfee sarà il nuovo commentatore di SmackDown

Lo stesso McAfee ha commentato gioioso la possibilità di questo impiego lavorativo in WWE. Il ragazzo ha infatti spiegato le sue sensazioni a WWE.com, il sito della compagnia dei McMahon: “Da quando ho memoria la WWE è stata sempre una federazione che ho ammirato. Sia per la sua incredibile capacità di creare uno spettacolo avvincente e anche per l’abilità di unire persone di tutto il mondo. Ho avuto anche la fortuna di intraprendere molte professioni interessanti ma lavorare per la WWE era uno sogno che avevo da sempre. Sono incredibilmente onorato e grato per la possibilità di restituire qualcosa a una compagnia che a me e a molti altri ha dato tanto. Inoltre avere l’opportunità di sedersi allo stesso tavolo dove sono passate molte leggende è davvero un sogno che si avvera”.

Pat McAfee, come detto, aveva addirittura lottato a NXT in una faida contro l’ex NXT Champion Adam Cole, in una storyline che poi ha coinvolto anche l’intera Undisputed Era, Danny Burch, Onery Lorcan e Pete Dunne. Adesso per lui un’opportunità extra ring comunque molto valida. E non è detto, a questo punto, che la WWE non possa poi coinvolgere in futuro McAfee in altri segmenti in ring.

