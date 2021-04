Samoa Joe è sicuramente il nome più “pesante” tra i 10 che sono stati allontanati dalla WWE nella giornata di ieri nel classico “giro di licenziamenti” post-WrestleMania. Con tutto il rispetto per Mojo Rawley, le IIconics e le altre superstar, parliamo di un due volte NXT Champion e due volte United States Champion. Senza scordare l’illustre passato in TNA di cui è stato uomo di punta nel periodo migliore.

WWE-Samoa Joe, retroscena sul divorzio

A distanza di 24 ore dal suo allontanamento dalla compagnia emergono alcuni retroscena interessanti che sembrano motivare la scelta di entrambe le parti coinvolte nel divorzio: la WWE non avrebbe infatti ritenuto Samoa Joe completamente guarito dal trauma cranico che lo teneva fermo da più di un anno, mentre il wrestler voleva tornare a tutti i costi sul ring.

L’indiscrezione riportata da Fightful Select poggia su solide fondamenta. Da diversi anni ormai la WWE prende molto sul serio gli infortuni che riguardano i traumi cranici, motivo per cui per esempio sono stati fermati in passato Daniel Bryan e Christian.

Vero è che entrambi dopo diversi anni sono tornati in azione – Bryan ha appena disputato il main event di WrestleMania 37, Christian ha da poco debuttato in AEW dopo essere tornato a sorpresa alla Royal Rumble – però è importante sottolineare che lo hanno fatto dopo un lunghissimo periodo di tempo e numerosi esami tesi a escludere qualsiasi rischio.

La WWE non si sentiva sicura al 100% su Samoa Joe, e nel dubbio ha respinto la sua richiesta di tornare in azione. Il wrestler nell’ultimo anno si era disimpegnato al tavolo di commento, ma a 42 anni riteneva fosse il momento di tornare in azione e probabilmente potrà farlo da un’altra parte. Da qui il divorzio.