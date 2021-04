Nel corso dell’ultimo episodio del suo podcast, Kurt Angle ha fatto il nome di Daniel Bryan rispondendo a una domanda dei suoi ascoltatori che gli chiedevano quale fosse al momento il miglior wrestler tecnico al mondo attualmente in circolazione.

Si tratta di una risposta che in effetti non dovrebbe sorprendere nessuno: l’ex American Dragon, da quando è tornato sul ring dopo un’assenza di anni legata a un grave infortunio che lo aveva costretto al ritiro, ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori in assoluto.

WWE, Raw: annunciati match e segmenti per la prossima puntata

Kurt Angle: “Daniel Bryan il miglior wrestler tecnico al mondo”

Trascinato da una straordinaria passione nei confronti del suo lavoro, dal suo ritorno Daniel Bryan è riuscito a laurearsi per la quarta volta in carriera campione del mondo, strappando il WWE Championship dalle mani di AJ Styles e consegnandolo successivamente a Kofi Kingston a WrestleMania 35.

Nel frattempo si è distinto come heel – memorabile il vezzo di indossare una cintura “eco-friendly” rispettosa dell’ambiente – e quindi ancora come face, trovando il modo di ritagliarsi uno spazio prima nella Road to WrestleMania di quest’anno e poi nell’evento stesso, in cui ha dato spettacolo nel main event con Edge e Roman Reigns.

WWE, nuovo nome per Dabba Kato: sarà Commander Azeez

E se in WWE Daniel Bryan ha dimostrato di avere carisma e mic-skill sufficienti per trasformarsi in uno degli uomini di punta della compagnia di wrestling più importante al mondo, già precedentemente si era distinto come un wrestler straordinariamente tecnico, qualità che negli ultimi anni ha addirittura migliorato. Fino a diventare il migliore in circolazione.

Questo almeno il parere di Kurt Angle, uno che di tecnica in ring se ne intende e che ha speso parole al miele per Bryan e per AJ Styles, che considera più o meno sullo stesso livello.

WWE, retroscena sul licenziamento di Samoa Joe

“Daniel Bryan è un maestro della tecnica. Amo come lavora, vorrei aver lottato con lui. È uno dei migliori wrestler di oggi e penso di tutti i tempi. Anche se non ha un grande fisico compensa tutto con la sua etica del lavoro. Quello che fa sul ring è semplicemente incredibile. AJ Styles è un altro con grande tecnica quando vuole, capace di fare anche high-flying. Come Bryan del resto. Dal punto di vista tecnico loro due sono i migliori al mondo.