Manchester United Burnley è uno dei match più interessanti di questo 32esimo turno di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Manchester United Burnley

La squadra di Solkjaer rappresenta senza dubbio una delle formazioni più temibili di tutto il calcio inglese: negli ultimi tempi, infatti, il Manchester United ha trovato grande continuità di prestazioni, dimenticando un inizio decisamente deludente che l’ha visto protagonista anche di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi della Champions League per mano del sorprendente Lipsia. Anche se il Manchester City sembra aver ormai ipotecato il titolo, i Red Devils vorranno dire la loro fino all’ultima giornata, anche perché, paradossalmente, la qualificazione alla prossima edizione della Champions non è ancora matematicamente certa.

Il Burnley, invece, sta vivendo una stagione decisamente deludente. Al momento, infatti, la squadra allenata da Dyche si trova in quartultima posizione, con però ben 7 punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Un piazzamento che non può soddisfare i tifosi della squadra inglese, che nelle stagioni precedenti è sempre riuscita a conquistare una tranquilla salvezza, arrivando persino ad accarezzare un improbabile quanto meritato sogno europeo. Ciononostante, raggiungere la salvezza sarebbe sicuramente un grande risultato, considerando come si era messa la stagione.

I pronostici di Manchester United Burnley

Manchester United Burnley è una delle partite più interessanti e, allo stesso tempo, è anche una delle partite dall’esito più scontato di questo turno di Premier League, dato che vede contrapposte rispettivamente la seconda e la quartultima forza del campionato: per questo motivo, i nostri consigli non possono che andare a favore dei Red Devils. Come giocata EASY, quindi, puntate sull’1 secco, mentre se volete una quota più sostanziosa, l’Esito No Gol fa per voi. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Bruno Fernandes, vero leader della squadra di Solskjaer.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Bruno Fernandes

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer.

BURNLEY (3-4-2-1): Peacock-Farrell; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Gudmundsson, Brownhill, Westwood, McNeil; Wood, Vydra. All. Dyche.

