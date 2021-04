PSG Saint Etienne è una delle partite più interessanti di questo 33esimo turno di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di PSG Saint Etienne

Il PSG deve puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. Ciononostante, benché il percorso in Champions sia stato fino ad ora fantastico, in campionato la fatica non è stata poca, tanto che al momento il primo posto è occupato dal Lilla. Per questo motivo, la testa di Mbappé e compagni dovranno assolutamente vincere contro il Saint Etienne, anche perché in caso di sconfitta il titolo rischierebbe davvero di andare al Lilla.

Il Saint Etienne, dopo un inizio di stagione estremamente negativo, si è lentamente ripreso e ha cominciato a guadagnare punti importantissimi in ottica salvezza, tanto che nelle ultime partite la squadra di Puel è riuscita a portare a casa 9 punti importnatissimi. Nella giovane rosa della squadra non mancano di certo elementi di esperienza come il capitano Debuchy e gli attaccanti Hamouma e Khazri, a cui si contrappongono le giovani stelle di Youssouf e Aouchiche, che dovranno, con il loro talento e la loro freschezza, mettere in difficoltà la solida difesa del PSG.

I pronostici di PSG Saint Etienne

PSG Saint Etienne è uno dei match più interessanti di questo turno di Ligue 1, anche se vede contrapposte due squadre che, pur essendo fra le formazioni più vincenti della storia del calcio francese, hanno ambizioni e rose completamente diverse: considerato l’ottimo periodo di forma dei parigini, quindi, il nostro consiglio non può che andare all’1+Over 1,5, mentre come giocata HARD consigliamo di puntare sul Multigol 2-3 del PSG. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Mbappé, la vera stella della squadra di Pochettino.

Giocata EASY: 1+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Casa 2-3

Marcatore: Mbappé

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Danilo Pereira, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Pochettino.

ST ETIENNE (4-2-3-1): Moulin; Debuchy, Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco; Youssouf, Meyou; Hamouma, Aouchiche, Bouanga; Abi. All. Puel.

