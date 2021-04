Arriva il weekend e, come spesso accade, di conseguenza arriva anche un evento UFC. In questo parliamo di UFC Fight Night: Whittaker vs Gastelum, che mette di fronte due ex campioni della categoria dei pesi medi in un incontro avvincente che potrebbe anche valere la title shot. In particolare Whittaker con una vittoria potrebbe anche ottenere un rematch contro Adesanya, anche se al momento la soluzione Marvin Vettori sembrerebbe essere quella più percorribile.

UFC Fight Night: Whittaker vs Gastelum, dove vedere in tv e in streaming

Come detto, UFC Fight Night: Whittaker vs Gastelum andrà in scena stanotte, tra sabato 17 aprile e domenica 17 aprile, per quanto concerne ovviamente gli orari italiani. Per chi fosse interessato a guardare l’evento, come al solito le soluzioni sono due.

In primis lo UFC Fight Pass, il servizio offerto da UFC a 9,99 euro al mese che permetterà di seguire – in lingua originale – la card preliminare così come la card principale. Per chi invece desidera seguire il PPV in lingua italiana, basterà l’abbonamento a DAZN a 9,99 euro al mese. DAZN trasmetterà però solo la main card.

Di seguito, ecco la card dell’intero evento:

Preliminary Card

Bantamweight: Tony Gravely vs Anthony Birchak

Tony Gravely vs Anthony Birchak Women’s Bantamweight: Zarah Fairn Dos Santos vs Josiane Nunes

Zarah Fairn Dos Santos vs Josiane Nunes Middleweight: Gerald Meerschaert vs Bartosz Fabiński

Gerald Meerschaert vs Bartosz Fabiński Women’s Strawweight: Jessica Penne vs Lupita Godinez

Jessica Penne vs Lupita Godinez Heavyweight: Alexander Romanov vs Juan Espino

Alexander Romanov vs Juan Espino Women’s Flyweight: Tracy Cortez vs Justine Kish

Main Card

Bantamweight: Ricardo Ramos vs Bill Algeo

Ricardo Ramos vs Bill Algeo Lightweight: Luis Peña vs Alexander Munoz

Luis Peña vs Alexander Munoz Middleweight: Abdul Razak Alhassan vs Jacob Malkoun

Abdul Razak Alhassan vs Jacob Malkoun Heavyweight: Andrei Arlovski vs Chase Sherman

Andrei Arlovski vs Chase Sherman Lightweight: Jeremy Stephens vs Drakkar Klose

Jeremy Stephens vs Drakkar Klose Middleweight: Robert Whittaker vs Kelvin Gastelum

