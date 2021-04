Per molti vani – e su svariati piani di accettazione – il Raw post Wrestlemania 37 è stato uno dei più deludenti degli ultimi anni. Qualche ritorno importante ma sostanzialmente pure poche sorprese e una tendenza generale al proseguimento delle faide di Wrestlemania giustificato anche dal nome del prossimo PPV, non più soltanto Backlash ma Wrestlemania Backlash. Al meno in linea teorica, però, la prossima puntata di Raw potrebbe risultare migliore visti gli annunci fatti dalla compagnia per sponsorizzarla.

WWE, Raw: annunciati match e segmenti per la prossima puntata

In primis, la WWE ha annunciato che ci sarà un incontro singolo tra Braun Strowman e Randy Orton. I due erano insieme nel Triple Threat match della scorsa puntata, nel quale furono battuti da Drew McIntyre. Di conseguenza ora si scontreranno tra loro e potrebbe esserci dunque una nuova faida in vista per entrambi dopo le vittorie a Wrestlemania rispettivamente contro Shane McMahon e The Fiend.

La WWE ha anche annunciato che ci sarà un match tra Asuka e Charlotte. Le due ex campionesse di Raw si sono già affrontate in passato (anche in un’edizione di Wrestlemania) e stavolta probabilmente si giocheranno un posto come sfidante di Rhea Ripley per la cintura. Anche se, allo stato attuale delle cose, l’intenzione reale sembra quella di proporre un incontro a tre.

Infine, l’ex WWE Champion Drew McIntyre sarà coinvolto in un segmento con MVP, al quale chiederà spiegazioni sull’attacco da parte degli ex membri della Retribution T-Bar e Mace ai suoi danni dopo la vittoria e l’ottenimento di una nuova title shot. Secondo rumors, pare che i due possano essere i nuovi elementi dell’Hurt Business.

