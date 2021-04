Dopo tante chiacchiere e un buzz incontrollato sui social, alla fine Jake Paul è riuscito a battere Ben Askren. Il fratello del noto youtuber Logan Paul, infatti, ha sfidato a un match di boxe l’ex campione della ONE Championship vincendo l’incontro per TKO al primo round. Una vittoria sicuramente di prestigio per quanto riguarda Paul che però, ancora una volta, ha sfidato e battuto un lottatore di altre discipline in un match di boxe. Attirandosi di conseguenza molte critiche sia prima che dopo. A tal proposito, dopo la sconfitta, Ben Askren e tanti altri lottatori che orbitano nelle arti marziali miste hanno dato il loro parere su Twitter.

Jake Paul sconfigge Ben Askren: le reazioni del mondo MMA

“Scusa mondo” ha tweettato sardonico Askren, con tanto di espressione triste, dopo la sua sconfitta. Askren infatti ha ironizzato sul fatto che praticamente tutto il mondo delle MMA tifasse per lui visto l’heat che Jake Paul sembra attirare costantemente su di sé.

Anche l’ex campione UFC e attualmente commentatore Daniel Cormier ha girato un video sull’incontro, nel quale prima rimprovera bonariamente Ben Askren per non aver agito bene di gambe e poi ammette come effettivamente Jake Paul sappia andare bene di boxe ma anche che dovrebbe trovarsi un avversario di pari livello.

Man look at this shit. That’s so crazy me and Dan Dan react to the knockout on his YouTube. Show him some support https://t.co/Ht9T1IoexU pic.twitter.com/Qc1wGq8GFQ — Daniel Cormier (@dc_mma) April 18, 2021

Molto più pesante l’attuale campione dei pesi gallo Sterling che ha scritto “Chi ha pagato l’arbitro?”. Colby Covington è stato anche più duro, parlando apertamente di un match sceneggiata tra i due, storpiandone anche i nomi.

