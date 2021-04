Nel corso della notte tra sabato 17 e domenica 18 è andato in scena UFC Fight Night, altro evento della promotion capitanata da Dana White. Un evento solido che ha proposto match interessanti nonostante una card leggermente meno piena rispetto ad altre occasioni. Fulcro di tutto, ovviamente, il main event tra Robert Whittaker e Kelvin Gastelum per i pesi Middleweight.

UFC Fight Night: Whittaker vs Gastelum, i risultati dell’evento

Iniziamo ovviamente con la card preliminare. Nel primo incontro Tony Gravely ha sconfitto Anthony Birchak via TKO nel 2° round, mentre nel secondo Austin Hubbard ha vinto per decisione unanime contro Dakota Bush. Vittoria anche per Gerald Meerschaert contro Bartosz Fabinski per sottomissione, così come per Jessica Penne su Lupita Godinez ma solo per split decision. Tra i pesi massimi Alexander Romanov ha sconfitto Juan Espino via split decision tecnica prima della fine del terzo round.

Per quanto riguarda invece la main card, Tracy Cortez ha sconfitt Justin Kish con un’altra split decision, lo stesso risultato si verifca anche nel match tra Luis Pena e Alexander Munoz. Vittoria per decisione unanime invece sia per Jacob Malkoun contro Razak Alhassa che per l’immortale Andrei Arlovski contro Chase Sherman in un match dei pesi massimi.

Nell’atteso main event di UFC Fight Night, Robert Whittaker ha battuto Kelvin Gastelum per decisione unanime con il punteggio di triplo 50-45. Whittaker al momento, insieme a Marvin Vettori, è uno dei due lottatori in odore di title shot per i pesi medi. Entrambi hanno già perso contro Adesanya ma l’italiano in un match non titolato. Non resta da comprendere dunque quali saranno gli sviluppi e soprattutto le decisione della UFC sul match da costruire per la cintura dei Middleweight.

