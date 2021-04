Interpellato alla fine del suo incontro da Michael Bisping del team di commento UFC, Robert Whittaker ha ovviamente parlato della sua vittoria nel main event dell’ultimo UFC Fight Night contro Kelvin Gastelum. Una vittoria che potrebbe anche regalargli una title shot al titolo dei pesi medi attualmente detenuto da Israel Adesanya.

WWE, Raw: annunciati match e segmenti per la prossima puntata

UFC, Whittaker spinge per un rematch contro Adesanya

Ecco le prime parole di Whittaker: “Mi sento sulla cima del mondo. Ovviamente quello di oggi è stato un combattimento molto difficile, molte persone sottovalutano Kelvin Gastelum ma è uno dei lottatori più forti della nostra divisione. La velocità è stata la chiave, lui ha sofferto molto sotto questo punto di vista. L’importante è che io riesca a portare questa cosa su un livello anche superiore. Ci siamo focalizzati su un certo tipo di incontri, io non ho mai lottato un match concentrato sul wrestling”.

Ovviamente il discorso si sposta poi su un incontro per il titolo dei pesi medi. “Adesanya? Non ho altro che rispetto per lui perché si tratta di un grande lottatore. Ma penso che dovremmo parlare di quel titolo e incrociare le nostre strade ancora una volta. Sarebbe molto interessante farlo accadere a settembre, facciamo in modo che avvenga. Il suo tweet di complimenti era un po’ sarcastico? E’ quello che è…Lui è un trash talker no? Ma lavorerà duro perché ritengo di avere qualche trucco da mostrargli”, afferma infine Whittaker.

WWE, nuovo nome per Dabba Kato: sarà Commander Azeez

In questo momento l’inglese e Marvin Vettori sono i due contender più caldi alla posizione di nuovo sfidante al titolo. Non è impossibile dunque che per redimere la contesa la UFC li faccia sfidare nell’ottagono per decidere chi sarà l’avversario del campione.

WWE, retroscena sul licenziamento di Samoa Joe