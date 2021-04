Ormai da qualche settimana non c’è chiarezza sulle condizioni di salute di Keith Lee. Il lottatore del roster di Raw infatti è improvvisamente sparito dagli schermi alla vigilia del suo match contro Bobby Lashley e Riddle per il titolo degli Stati Uniti (che peraltro, secondo indiscrezioni, avrebbe dovuto vincere). Da lungo tempo non solo la WWE non aggiorna sulle sue condizioni ma il ragazzo non compare più sugli schermi. Lo stesso Keith Lee però, attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter, ha voluto cercare di rassicurare i suoi fan retweettando un video postato da un suo fan e provando a dare qualche spiegazione, in verità molto aleatoria, sul suo momento.

WWE, Keith Lee resta ancora vago sul suo stato di salute

“Mi mancate ragazzi, così come mi mancano tutti quelli che hanno espresso sentimenti per me tramite messaggi privati, tweet o commenti di altro tipo. Mi mancate tutti. Ma non preoccupatevi, combatterò come mai nessuno ha fatto per tornare in ring e, quando lo farò, avremo tanta strada da percorrere insieme”, questo il testo del tweet di Keith Lee.

Di seguito, ecco anche il post originale:

I miss you guys, as well as all the others that expressed this sentiment… whether in dm’s, tweets, or comments. I miss you all. But do not fret. I will fight like no other to return…and when I do, we got a LOT of ground to cover. 💜 #Leegion https://t.co/wqhjwu96tB — Impatient Lee (@RealKeithLee) April 17, 2021

Come detto, non ci sono notizie concrete sul perché Keith Lee sia attualmente fuori dagli schermi WWE. L’unica impressione è che non si tratti di una scelta della federazione quanto piuttosto di un infortunio o di un problema di salute più complesso vissuto dall’ex campione NXT.

