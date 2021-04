Bayern Monaco Bayer Leverkusen è il big match di questa 30esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per il Meisterschale.

L’analisi di Bayern Monaco Bayer Leverkusen

Il Bayern Monaco, dopo un inizio di stagione un po’ altalenante, è ritornato a dominare la Bundesliga, dove al momento occupa la prima posizione in classifica, a +7 sul Lipsia secondo. La rosa a disposizione di Flick, dopotutto, è la più forte in Germania e forse la più forte al mondo, con giocatori come Lewandowski, Muller e Kimmich che hanno letteralmente cominciato a dominare il calcio europeo. Ciononostante, la mancanza del bomber polacco si è fatta sentire e non poco tanto nell’andata quanto nella sfida di campionato contro l’Union Berlino: ottenere la vittoria contro le Aspirine, quindi, potrebbe non essere così semplice.

Dopotutto, il Bayer Leverkusen viene da 3 risultati utili consecutivi, che hanno aiutato e non poco a rialzare il morale di una squadra che, dopo l’esonero di Bosz, sembrava aver perso la retta via: la guida tecnica di Wolf, tuttavia, sta cominciando a dare i primi frutti, tanto che la zona Champions dista solamente 6 punti. Non pochi, certo, ma nemmeno troppi, se si pensa che l’Eintracht Francoforte ha perso l’ultimo match giocato. Per questo motivo, vincere la sfida contro il Bayern Monaco potrebbe essere importantissimo, ma ottenere i 3 punti all’Allianz sarà quasi impossibile per Schick e compagni.

UFC, MARVIN VETTORI CONTINUA A PRENDERE DI MIRA ADESANYA

I pronostici di Bayern Monaco Bayer Leverkusen

Bayern Monaco Bayer Leverkusen è una delle partite più attese di questo turno di Bundesliga, dato che vede contrapposte due delle squadre più forti del campionato tedesco, che, almeno nella prima parte del campionato, erano sembrate in grado di poter competere fino alla fine per la vittoria del Meisterschale: il Bayer, tuttavia, è andato incontro ad un periodo di gravissima crisi, che ha portato Bosz all’esonero. Per questo motivo, i nostri consigli non possono che andare all’1+Over 1,5 e all’Over 3,5 (sarà una partita ricchissima di gol, anche se Lewandowski mancherà ancora). A segnare, quindi, ci penserà Müller, che è il nostro marcatore consigliato.

Giocata EASY: 1+Over 1,5

Giocata HARD: Over 3,5

Marcatore: Müller

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting. All. Flick.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Wendell; Bellarabi, Aranguiz, Wirtz; Bailey, Schick, Alario. All. Wolf.

DUSTIN POIRIER PROPONE IL PROSSIMO SFIDANTE PER JAKE PAUL