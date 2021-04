Borussia Dortmund Union Berlino è senza alcun dubbio il match più interessante di questa 30esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Borussia Dortmund Union Berlino

Gli obbiettivi del Borussia Dortmund si sono drasticamente ridimensionati a dicembre, quando l’esonero di Favre ha costretto la società ad affidare a Terzic la panchina della squadra giallonera. Da quel momento, i risultati di Haaland e compagni sono stati altalenanti: si è passati da clamorose sconfitte a vittorie impressionanti, per poi ritornare a deludere e infine ritornare ancora una volta a sorprendere. Al momento, infatti, i gialloneri occupano un deludente quinto posto, anche se la Champions dista ora solamente 4 punti: vincere contro i berlinesi, quindi, sarà fondamentale.

L’Union Berlino, però, è stato una delle più piacevoli sorprese di questo girone d’andata. La squadra allenata da Fischer, infatti, è riuscita a piazzarsi subito nella parte alta della classifica, andando contro qualsiasi pronostico e sorprendendo gli addetti ai lavori per continuità, qualità e intensità. Basti pensare che il Bayer Leverkusen, al momento sesto, dista solamente 4 punti: la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League, quindi, non è solo un sogno. Prima, però, servirà ottenere il massimo contro il Borussia Dortmund, che non può più perdere punti, perché in caso contrario la Champion salterebbe ufficialmente.

I pronostici di Borussia Dortmund Union Berlino

Borussia Dortmund Union Berlino è una partita che, almeno sulla carta, vede chiaramente favoriti i gialloneri: le recenti vicissitudini, tuttavia, rendono questo match ben più imprevedibile del normale. La stagione dei berlinesi, inoltre, è stata sin qui straordinaria, motivo per cui è impossibile non puntare rispettivamente sull’Esito Gol e sull’X2. Per quanto concerne i marcatori, invece, è altrettanto impossibile non guardare in casa Borussia, dove gioca un certo Haaland, determinato ad aumentare ulteriormente il suo già mostruoso score di 23 gol in 24 partite.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: X2

Marcatore: Haaland

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Can, Dahoud; Reus, Haaland, Reyna. All. Terzic.

UNION BERLINO (3-4-2-1): Luthe; Friedrich, Knoche, Schlotterbeck; Trimmel, Prömel, Andrich, Lenz; Kruse, Ingvartsen; Musa. All. Fischer.

