Chelsea Brighton è uno dei match più interessanti di questo 32esimo turno di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Chelsea Brighton

Il Chelsea, nelle ultime settimane, è riuscito a ritornare nelle primissime posizioni di classifica, grazie ad una guida tecnica, quella di Tuchel, che ha ridato moltissime certezze a Werner e compagni: la sfida contro il West Bromwich, tuttavia, ha fatto emergere qualche dubbio riguardo alla solidità della tattica dell’allenatore tedesco, che non è minimamente riuscito a far fronte all’inattesa espulsione di Thiago Silva. Dopo aver ottenuto il passaggio alle semifinali di Champions, quindi, i Blues saranno determinatissimi a vincere anche contro il Brighton.

Un Brighton che, dopo una serie di risultati estremamente negativi, è riuscito parzialmente a rialzare la testa, riportandosi fuori dalla zona retrocessione, da cui ora dista ben 6 punti: sicuramente non tantissimi, ma abbastanza per far dormire a Potter sogni decisamente più tranquilli. Ciononostante, Maupay avrà vita difficile contro la solida difesa del Chelsea, anche se l’orgoglio del Brighton di certo cercherà di emergere, per provare a ottenere quantomeno un prezioso pareggio. Difficile, sicuramente, ma non impossibile.

I pronostici di Chelsea Brighton

Chelsea Brighton è una delle partite più interessanti di questo turno di Premier League, ma, allo stesso tempo, la favorita del match è chiarissima, considerata soprattutto l’enorme differenza tecnica che sussiste fra le due formazioni: i nostri consigli, quindi, non possono che andare a favore dell’1X+Over 1,5, mentre come giocata HARD puntate sull’Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Werner, che vorrà finalmente prendersi sulle spalle l’attacco dei Blues.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Werner

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacić, Chilwell; Mount, Havertz; Werner. All. Tuchel.

BRIGHTON (3-4-3): Sanchez; White, Webster, Dunk; Veltman, Groß, Bissouma, Burn; Trossard, Maupay, Mac Allister. All. Potter.

