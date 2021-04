Nelle ultime ore si è molto parlato della vittoria di Jake Paul – fratello del più noto youtube Logan – nel corso di un match di pugilato contro l’atleta MMA Ben Askren. Il veterano delle arti marziali miste è stato battuto per TKO alla prima ripresa, in un match in cui ovviamente partiva sfavorito e non completamente a suo agio. Il mondo delle MMA ha reagito quasi con disgusto al comportamento degli ultimi mesi di Logan Paul e sui social fioccano sondaggi su eventuali nuovi avversari per il ragazzo. A uno di questi ha voluto partecipare anche Dustin Poirier, che tra qualche mese affronterà per la terza volta in carriera Conor McGregor.

Dustin Poirier propone il prossimo sfidante per Jake Paul

Rispondendo infatti a un sondaggio proposto su Twitter dal commentatore Jon Anik, Dustin Poirier ha fatto il nome di Mike Perry. Si tratta di un lottatore reduce da due sconfitte consecutive e con un record attuale di 11-8 in fatto di vittorie e sconfitte. Si tratta di un fighter buono ma di certo non eccelso. Una sorta di combattimento potenzialmente “facile” per Jake Paul, che viene contestato proprio per la sua capacità di scegliere avversari mai davvero al suo livello pur di vincere.

Di seguito, ecco anche i due tweet con la domanda di Anik e la risposta di The Diamond.

We knew Askren was not a striker but unfortunately didn’t have basics like don’t push jab and make sure to cover after punch. Credit to Paul for knowing basics; counter with a right over slow left. #TrillerFightClub #TrillerFight — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) April 18, 2021

I want to see Jake Paul vs Mike Perry! https://t.co/iLJZJQhmpR — The Diamond (@DustinPoirier) April 18, 2021

