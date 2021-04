Lione Monaco è il big match di questi quarti di finale della Coupe de France. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Lione Monaco

Il Lione sta senza dubbio vivendo una delle migliori stagioni degli ultimi 5 anni: al momento, infatti, la squadra di Rudi Garcia occupa un eccellente quarto posto, a soli 3 punti dalla vetta, occupata da Lilla, e sembra avere tutte le carte in regole per ritornare a vincere il titolo di campione di Francia a 13 anni dall’ultima volta. Merito soprattutto dell’ex allenatore della Roma, che è riuscito a costruire una squadra solida ma offensivamente pericolosissima, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Il Monaco, tuttavia, sta vivendo una stagione addirittura migliore rispetto al Lione.

Il Monaco viene da ben 7 risultati utili consecutivi, che hanno aiutato Kovac a guadagnarsi la stima della società e dei tifosi, che ora sono ritornati a sognare non solo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche la vittoria della Ligue 1. Dopotutto, la squadra guidata da Kovac si trova in pienissima zona Champions, a soli 2 punti dalla capolista Lilla. Ben Yedder e compagni potrebbero quindi puntare a vincere la Coupe de France, che rimane un obbiettivo sicuramente più alla portata rispetto al campionato francese, dove PSG e Lilla sembrano avere una marcia in più.

I pronostici di Lione Monaco

Lione Monaco è senza alcun dubbio il big match di questi quarti di finale di Coupe de France, dato che vede contrapposte due squadre fra le più forti del calcio francese che, non a caso, occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione: il periodo di forma della squadra di Kovac, tuttavia, è semplicemente straordinario, motivo per cui il nostro consiglio va all’X2, che intorno a quota 1.60 è assolutamente da prendere, così come è da prendere anche il Multigol 2-3 dei monegaschi. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Ben Yedder, vero leader del Monaco.

Giocata EASY: X2

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-3

Marcatore: Ben Yedder

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni

LIONE (4-3-3): Anthony Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio; Aouar, Thiago Mendes, Paquetá; Slimani, Depay, Toko Ekambi. All. Garcia.

MONACO (4-4-2): Lecomte; Sidibé, Disasi, Badiashile, Caio Henrique; Diatta, Fofana, Matazo, Volland; Jovetic, Ben Yedder. All. Kovac.

