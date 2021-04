UFC, Marvin Vettori continua a prendere di mira Adesanya

Sembra ormai chiaro come l’obiettivo di Marvin Vettori per il prossimo incontro sia quello di ottenere un match per il titolo dei pesi medi attualmente alla vita di Israel Adesanya. Come sappiamo, i due si sono affrontati qualche anno fa, con Vettori sconfitto per split decision. I due hanno poi continuato a punzecchiarsi per anni con dichiarazioni tramite interviste e social network. Dopo le 5 vittorie di fila raccolte in questo periodo, lo stesso lottatore italiano non perde occasione per sfidare Adesanya ogni volta che può. E, ancora una volta, tramite Twitter e il suo account ufficiale Marvin Vettori ha dato fuoco alle polveri.

Vettori infatti ha pubblicato un tweet con il seguente messaggio: “Israel Adesanya, sei pronto a combattere? O stai continuando a dare da mangiare banane al tuo cane con la tua bocca? Lo chiedo perché vorrei romperti i denti, così potrai avere meno problemi nel portare a termine quest’azione. Non puoi nasconderti per sempre. Il nostro incontro è inevitabile”.

Di seguito, ecco anche il post originale:

@stylebender wassup little guy ready to go?? Are you still feeding bananas to your dog from your own mouth? It’s because Id like to break all your teeth so that you can do that even better.

Cant hide forever it’s inevitable

— Marvin Vettori (@MarvinVettori) April 19, 2021