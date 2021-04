Dopo aver ospitato Chris Jericho all’interno del suo podcast, Y2J ha invitato Stone Cold Steve Austin nel suo spazio, ovvero Talk Is Jericho. Tra i tanti temi trattati dal Rattlesnake si è parlato anche dell’incredibile match che l’ex campione WWF ha avuto con Bret Hart in una vecchia edizione di Wrestlemania. Un incontro che contribuì notevolmente non solo ad aumentare lo status di Austin ma anche a cementare la credibilità del suo personaggio.

WWE, Steve Austin parla del suo storico match contro Bret Hart

“Io ero un grande fan dell Hart Foundation, adoravo quel tag team. Dopo l’operazione a Bret serviva un avversario per Survivor Series e quindi andò da Vince McMahon e gli disse che poteva fare dei soldi con me. Mi chiamò e mi disse che voleva lavorare con il sottoscritto. Andammo sul ring e fu un match old school, mettemmo su un classico. Alla fine, quando ribaltò la Million Dollar Dream nel suo schienamento, si lasciò scappare un ‘cazzo’ shoot. Era stanco dopo aver lottato per mezz’ora al suo ritorno. A partire da quel match Vince capì che cosa poteva fare sul ring con il mio nuovo personaggio”, ha spiegato Austin.

Il Texas Rattlesnake ha poi continuato parlando del loro famoso match a Wrestlemania 13: “Bret ha di fatto creato Stone Cold Steve Austin. Ci ho messo molto del mio ma la sua presenza fu fondamentale. Vince aveva programmato il finale del match dandoci minutaggio e libertà per poi spiegarci che avrei dovuto perdere conoscenza per il dolore inflitto dalla Sharpshooter. Andai nell’ufficio di Vince perché ero un po’ preoccupato per il finale ma lui mi spiegò perché avrebbe funzionato e mi convinse. Poi parlando con Bret mi disse che per rendere tutto più efficace avrei dovuto sanguinare. Alla fine gli ho venduto quella Sharpshooter come un figlio di puttana e siamo riusciti pure ad avere abbastanza sangue per rendere il match epico ma non troppo”.

