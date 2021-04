Cadice Real Madrid è uno dei match più “prevedibili” di questa 31esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

Il Cadice, dopo un inizio di stagione straordinario, dove era arrivato a battere a battere il Barcellona, è ritornato ai suoi livelli, anche se nelle ultime partite è riuscito a racimolare punti importantissimi, che hanno contribuito ad allontanarlo da una zona retrocessione che aveva cominciato a spaventare non poco i tifosi. Cervera, quindi, può dormire sogni più tranquilli, dato che la sfida contro il Real si preannuncia come un’impresa impossibile da compiere.

Il Real Madrid, dopotutto, ha vissuto solamente una prima parte di stagione decisamente turbolenta, soprattutto in Champions League. Al momento, invece, la squadra guidata da Zidane occupa attualmente il secondo posto in campionato, ad appena un punto dall’Atletico Madrid: la vittoria ottenuta nel Clasico, dopotutto, non può non aver caricato Benzema e compagni, che contro il Cadice sono chiamati a vincere ancora, dato che il titolo, che ad inizio stagione sembrava impossibile, non è mai stato più vicino.