23:20 – POSSIBILI DICHIARAZIONI IN ARRIVO DA FLORENTINO PEREZ

Secondo alcune indiscrezioni, Florentino Perez dovrebbe rilasciare alcune dichiarazioni dopo la riunione dei club della Super League.

23:06 – ARRIVA IL COMUNICATO DELLA FA

Arrivata anche una nota della Football Association riguardo al caos della Super League: “Siamo lieti che alcuni club abbiano deciso di abbandonare i piani per la Super League”, viene spiegato.

22:45 – TERMINATA LA RIUNIONE FRA I CLUB

Secondo Sportitalia, la videochiamata fra i 12 club fondatori sarebbe terminata. Il Manchester City si sarebbe ufficialmente tirato fuori dal progetto, il Chelsea, invece, si è preso ancora qualche ora per decidere. Atletico, Barcellona, Juventus e Manchester United, almeno per il momento, dovrebbero fare parte del progetto: sono attesi aggiornamenti.

🔴 LIVE NOW 🔴 Conclusa la riunione tra i 12 club, il City ufficializza l'addio. #Barça e #Atletico restano in #SuperLeague, il #Chelsea ha dubbi e si riserva di scegliere a breve 📲 Segui il nostro speciale live su #Sportitalia e sulla nostra app — Sportitalia (@tvdellosport) April 20, 2021

22:40 – CEFERIN APPROVA IL COMPORTAMENTO DEL CITY

“Sono felice di poter riaccogliere nella famiglia UEFA anche il Manchester City, che ha mostrato un comportamento estremamente intelligente” ha dichiarato Ceferin, presidente dell’UEFA.

UEFA president Ceferin: “I am delighted to welcome Manchester City back to the European football family. They have shown great intelligence. City are a real asset for the game and I am delighted to be working with them for a better future”. 🔵🚨 #MCFC #SuperLeague — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021

22:25 – IL MANCHESTER CITY ANNUNCIA UFFICIALMENTE LA SUA VOLONTA’ DI AUTOESCLUDERSI DALLA SUPERLEGA

Stando a quanto riporta City Xtra, i legali del Manchester City avrebbero cominciato la procedura per escludere il club dalla neonata competizione.

OFFICIAL: #ManCity have confirmed that it has formally enacted the procedures to withdraw from the group developing plans for a European Super League. — City Xtra (@City_Xtra) April 20, 2021

22:20 – FLORENTINO PEREZ NON SI “PREOCCUPA CHE QUALCUNO ABBANDONI LA SUPERLEGA”

Presa di posizione che ha del clamoroso, quella del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che avrebbe detto a L’Equipe di non preoccuparsi dell’eventualità (ormai realtà) che qualche club decida di ritirarsi dal progetto. Secondo lui, infatti, in esso ci sarebbe spazio anche per club come Nantes e Metz.

22:15 – I GIOCATORI DEL LIVERPOOL SI RIBELLANO ALLA SUPERLEGA

Milner, Henderson e Alexander-Arnold hanno pubblicato sui loro profili social una nota molto dura nei confronti del club e della neonata competizione.

22:00 – “ED WOODWARD E’ SOLO IL PRIMO DI MOLTI”

Devastanti le affermazioni fatte da Graeme Souness, che in una discussione a Sky Sport avrebbe messo in discussione la serietà dei vertici delle Big Six del calcio inglese.

"Woodward was just the beginning. Lots of them have to go." Graeme Souness questions whether the senior figures at the 'Big Six' clubs can be 'taken seriously' at Premier League meetings after they were prepared to join a breakaway Super League…💬 pic.twitter.com/EE3cOVCwRN — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 20, 2021

21:57 – BORIS JOHNSON SI ESPRIME RIGUARDO ALLA DECISIONE DI CHELSEA E MANCHESTER CITY

“E’ la cosa giusta da fare” ha dichiarato il premier inglese Boris Johnson, che sin dai primi momenti si era dichiarato contrario a questa competizione.

The decision by Chelsea and Manchester City is – if confirmed – absolutely the right one and I commend them for it. I hope the other clubs involved in the European Super League will follow their lead. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 20, 2021

21:55 – RIUNIONE D’EMERGENZA FRA I CLUB FONDATORI

Stando a fonti autorevoli (Telegraph), i dodici club fondatori si riuniranno in una riunione d’emergenza alle 23:30. Seguono aggiornamenti.

21:52 – PAROLE DURISSIME DI WENGER CONDANNANO LA COMPETIZIONE

“Non sono sorpreso che non sia durata a lungo. Questa competizione ignora qualsiasi principio meritocratico alla base del calcio” ha dichiarato Wenger a beIN Sport.

21:50 – CONOR MCGREGOR VUOLE COMPRARE IL MANCHESTER UNITED

Secondo Man United NEWS, Conor McGregor avrebbe fatto trasparire l’idea di voler acquistare il Manchester United: i Glazer, dopotutto, vorrebbero cedere il club quanto prima: solo ironia o c’è un fondo di verità?

21:37 – SMENTITA DALLA SPAGNA: L’ATLETICO NON VORREBBE TIRARSI FUORI

Smentita la voce che dava l’Atletico Madrid come ormai fuori dalla Superlega: stando a quanto riporta Dermot Corrigan, i vertici del club avrebbero discusso con i giocatori nel corso del pomeriggio odierno.

Atletico are denying the stories that they have pulled out of Super League already. CEO Gil Marin and president Cerezo both met with players before this afternoon's training session to answer the players questions / doubts. — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) April 20, 2021

21:35 – L’ARSENAL LASCIA LA SUPERLEGA!

Come quasi tutti i Big Six, l’Arsenal avrebbe deciso di ritirarsi dalla neonata competizione a causa della fortissima pressione mediatica.

Arsenal 'quit European Super League' as rivals flee breakaway over fan outragehttps://t.co/urEebhWsLJ pic.twitter.com/hMxdukd2kr — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) April 20, 2021

21:30 – IL MANCHESTER UNITED E’ IN VENDITA

Stando a diffusi rumours, la famiglia Glazer starebbe pensando di vendere il Manchester United: la cattiva accoglienza della Superlega, infatti, avrebbe determinato un crollo nel valore dei Red Devils.

21:25 – L’ATLETICO MADRID ABBANDONA LA SUPERLEGA

L’ufficialità deve ancora arrivare, ma fonti molti vicine al club spagnolo parlano che sia solo questione di ore: l’Atletico Madrid si tirerà fuori dal progetto della Superlega. Lo riporta Ben Jacobs.

It's not just the English teams rapidly pulling out… senior sources at Atletico Madrid tell me they are OUT, too. — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 20, 2021

21:05 – AGNELLI SARA’ ANCORA IL PRESIDENTE DELLA JUVENTUS?

Clamoroso quello che è accaduta nelle ultime ore: dopo il brusco e inaspettato dietrofront di molte big inglesi, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sembrerebbe essersi dimesso dal suo ruolo. L’indiscrezione, tuttavia, è stata smentita dalla stessa società bianconera e dal giornalista Fabrizio Romano.

There’s still nothing confirmed by Juventus side about president Andrea Agnelli resigning rumours, at the moment. He’s also the vicechairman of the #SuperLeague. 🚨🇮🇹 #Juventus — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021

21:00 – IL VICEDIRETTORE ESECUTIVO DELLO UNITED SI DIMETTE

A causa della pressione mediatica seguita all’annuncio ufficiale della creazione della Superlega, Ed Woodward si sarebbe dimesso dal suo ruolo di vicedirettore esecutivo del Manchester United. Lo riporta su Twitter sempre Fabrizio Romano.

20:55 – CHELSEA E MANCHESTER CITY PREPARANO SQUADRE DI LEGALI PER ABBANDONARE LA SUPERLEGA

Secondo Fabrizio Romano, Chelsea e Manchester City sarebbero più che mai determinate a lasciare la Superlega: troppo grande la pressione dei media e dei tifosi, che non ha caso sono addirittura arrivati a manifestare il loro dissenso per le squadre di Londra e Manchester.

