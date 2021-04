PSG Angers è uno dei match più interessanti di questi quarti di finale di Coupe de France. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di PSG Angers

Il PSG deve puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. Ciononostante, benché il percorso in Champions sia stato fino ad ora fantastico, in campionato la fatica non è stata poca, tanto che al momento il primo posto è occupato dal Lilla. Per questo motivo, la testa di Mbappé e compagni dovranno assolutamente vincere anche contro l’Angers, dato che la Coupe de France rimane un obbiettivo ampiamente alla portata della compagine parigina.

L'Angers, benché non possa contare sicuramente su una rosa di alto livello, ha vissuto una stagione di assoluto rilievo, che ha permesso ai ragazzi di Moulin di occupare il settimo posto, ad appena 3 punti dalla zona Europa League, per un buon periodo di tempo. La rosa dell'Angers, tuttavia, non è riuscita a ripetersi nel girone di ritorno, tanto che al momento occupa il 12esimo posto, risultato che comunque rimane estremamente positivo per una squadra che avrebbe dovuto lottare per non retrocedere e che, invece, ha quasi accarezzato l'Europa e che sarà sicuramente determinata a onorare anche la Coupe de France.

I pronostici di PSG Angers

PSG Angers è una delle partite più interessanti di questo turno di Coupe de France, ma, allo stesso tempo, è anche uno dei match più scontati, dato che vede contrapposte due squadre dai valori assolutamente impari: per questo motivo, il nostro consiglio non può che andare al Multigol 2-4 della compagine parigina. Come giocata HARD, invece, confidiamo nella buona forza offensiva nell’Angers e nell’instabilità difensiva dei parigini, motivo per cui il nostro consiglio è di puntare sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Mbappé, anima di questo PSG.

Giocata EASY: Multigol Casa 2-4

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Mbappé

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Danilo Pereira, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Pochettino.

ANGERS (4-2-3-1): Bernardoni; Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia; Amadou, Mangani; Thioub, Fulgini, Pereira Lage; Bahoken. All. Moulin.

