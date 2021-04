Con buona pace della Superlega miliardaria e di chi ne prenderà parte, il campionato della massima serie calcistica italiana ha appena archiviato la 31a giornata, ma già segue a ruota la 32a, ultimo turno infrasettimanale per la stagione 2020-2021.

Se la conquista del titolo da parte dell’Inter sembra essere cosa fatta, anche se per la matematica certezza mancano ancora 12 punti, sono ancora apertissimi i giochi per i posti in Europa.

Serie A: pronostici calcio 32a giornata

In coda, la situazione di Crotone (15 pt) e Parma (20 pt) sembra oramai disperata, la matematica non le condanna ancora ma sia il quartultimo posto, occupato dal terzetto Torino, Fiorentina e Benevento, a quota 30, che l’approdo sicuro a quota 40 punti, sono davvero lontani. Il Cagliari, terzultimo a cinque punti dalle quartultime è l’unica, tra le ultime tre, a poter coltivare quale speranza di salvezza, ma niente più che speranze, nessuna certezza.

Sarà il posticipo di giovedì 22 aprile alle 20.45, tra Napoli e Lazio, l’appuntamento più succoso in chiave Champions. I partenopei, a quota 60, precedono di 2 punti i biancocelesti che devono pure recuperare la partita casalinga col Torino. Col recupero di alcune pedine fondamentali, del calibro di Manōlas e Mertens, la compagine napoletana è davvero formidabile, è un vero peccato che Gattuso non abbia potuto contare su alcuni dei suoi migliori atleti per lungo tempo.

I biancocelesti vengono da cinque vittorie consecutive, ma tutte ottenute in maniera abbastanza sofferta e fortunosa contro squadre di classifica medio bassa, eccettuato il Verona, che è comunque in serie negativa da diversi turni. Per questo scontro decisivo in chiave Champions i Bookmaker quotano la vittoria della squadra di casa a 2.00 con i 3.60 della vittoria dei capitolini.

Roma-Atalanta scontro chiave per il 4° posto

Altra partita assai interessante è lo scontro tra Roma e Atalanta, sempre di giovedì 22 aprile ma alle 18.45. La Roma sembra avere mollato gli ormeggi per la zona Champions, dopo l’ultima sconfitta a opera del Torino, affidando le speranze di accedere alla Champions passando da una vittoria in Europa League.

I bergamaschi, per contro, viaggiano a una media da scudetto. Con 5 vittorie nelle ultime 5 gare, gli uomini di Gasperini sono saldamente al terzo posto a quota 64 punti. I pronostici online assegnano agli ospiti il favore del pronostico con la vittoria quotata a 1.98 contro 3.50 dei giallorossi.

In chiave salvezza, infine, il Crotone riceverà la Sampdoria, nettamente favorita con la vittoria a 1.95 contro il 3.65 dei calabresi, il Cagliari andrà a fare visita all’Udinese, nel tentativo di tenere in vita una speranza chiamata salvezza. Per lo scontro di Udine i bookmaker assegnano un leggero vantaggio alla squadra di casa, con la vittoria interna a 2.45 e quella esterna a 2.95.

Benevento, Torino e Fiorentina, pericolosamente a quota 30, andranno a trovare rispettivamente al Genoa, al Bologna e al Verona. Tre campi difficili dove le formazioni di casa, tuttavia, non hanno nulla da chiedere alla classifica. Di certo un passo falso, in caso di vittoria del Cagliari in trasferta, metterebbe in seria difficoltà queste formazioni pericolanti. La vittoria esterna del Torino, sul campo del Bologna, è quotata a 2.80 contro 2.50 dei padroni di casa, mentre i bookmaker quotano la vittoria del Benevento, a Genova, a 3.55, contro i 2.20 della vittoria dei padroni di casa.