Tottenham Southampton è una delle partite più interessanti di questo 29esimo turno. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Tottenham Southampton

Se fino a due mesi fa il Tottenham era una delle principali candidate per la vittoria finale della Premier League, negli ultimi tempi la squadra guidata da Mason (subentrato in settiamana Mourinho) è sprofondata in una profonda crisi di risultati, tanto che al momento gli Spurs occupano un deludentissimo settimo posto, a 5 punti dal West Ham quarto. Per ritornare in Champions League, quindi, bisognerà necessariamente battere il Southampton, dato che una sua vittoria rischierebbe di far sprofondare ulterormente l’ex squadra dello Special One.

Il Southampton aveva iniziato nel migliore dei modi la propria stagione, stabilizzandosi subito nella parte sinistra della classifica. Da molti mesi, tuttavia, la squadra allenata da Hasenhuttl è piombata in una profondissima crisi di risultati, tanto che al momento occupa un deludentissimo 14esimo posto con appena 36 punti racimolati: una serie di risultati talmente deludenti che la panchina del tecnico austriaco è stata spesso messa in discussione. Qualcosa di semplicemente impensabile a inizio stagione, quando tutti immaginavano di vedere Ings in Europa League.

I pronostici di Tottenham Southampton

Tottenham Southampton è una delle partite più interessanti di questo turno di Premier League, anche perché vede contrapposte due squadre che devono assolutamente vincere: il Tottenham per dimenticare l’esonero di Mourinho, il Southampton, invece, per allontanarsi definitamente dalla zona retrocessione. Come consigli, è quasi impossibile non sbilanciarsi sugli Spurs, motivo per cui i nostri consigli non possono che andare all’1X+Over 1,5 e all’1 secco. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Kane, autore sin qui di una stagione straordinaria.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: 1 secco

Marcatore: Kane

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni