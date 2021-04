UFC, Conor McGregor vuole comprare il Manchester United!

La situazione della Super League nel mondo del calcio sta praticamente abdicando dopo appena pochi giorni. Il progetto infatti è vicinissimo all’essere letteralmente distrutto dopo le proteste di tifosi, calciatori e addetti ai lavori. Tra i club più in difficoltà c’è il Manchester United. I Red Devils, che sono entrati in Super League come membri fondatori, hanno appunto annunciato alcune dimissioni all’interno del compartimento dirigenziale. Proprio per questo, in maniera sorprendente, attraverso il suo Twitter Conor McGregor – tra il serio e il faceto – ha spiegato di voler acquistare il club!

“Ciao ragazzi! Sto pensando di acquistare il Manchester United! Voi come la vedete?”, questo il tweet – che dà comunque l’impressione di essere ironico, però non si sa mai – da parte del noto fighter della UFC.

Di seguito ecco anche il tweet in cui McGregor scherza sulla cosa:

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!

What do you think? — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 20, 2021

L’idea (evidentemente più una boutade che altro, almeno al momento) sta però riscuotendo grande successo tra i follower di McGregor, che con ironia e pure convinzione sottolineano come l’irlandese possa essere un patron ottimo per la squadra.

Ricordiamo che Conor McGregor sarà impegnato prossimamente nel suo terzo incontro con Dustin Poirier. Il match avverrà a UFC 264 e sarà ovviamente il main event dello show. McGregor è stato battuto recentemente da Poirier che però aveva perso il loro primo incontro risalente a qualche anno fa. Il vincitore della contesa, con ogni probabilità, sarà poi il prossimo sfidante per il titolo Light Heavyweight dopo che verrà assegnato a uno tra Michael Chandler e Charles Oliveira.

