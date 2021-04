Uno degli episodi più interessanti andati in scena nel corso dell’ultima puntata di RAW ha avuto come protagonisti Mace & T-Bar: i due ex membri della Retribution una settimana fa si erano avventati su Drew McIntyre lasciando intuire una loro possibile alleanza con l’Hurt Business di MVP e Bobby Lashley.

Dopo aver ripetuto l’assalto a inizio puntata, i due hanno affrontato McIntyre prima in un handicap 2 VS 1 perso per squalifica e poi in un tag team match con lo scozzese affiancato da Braun Strowman. L’incontro si è concluso con i due vittoriosi per squalifica dopo che gli avversari hanno strappato loro le maschere utilizzandole poi per colpirli.

Una perdita, quella delle maschere, che comunque non ha sconvolto i due ex affiliati alla Retribution, che sono rimasti uniti anche dopo la fine della stable e insieme intendono dominare RAW e l’intera WWE. Anche senza le maschere, soprattutto senza le maschere che rappresentano ormai il passato.

Lo hanno reso chiaro a Sarah Schreiber, che li ha intervistati al termine dello show chiedendo loro cosa significasse per i due ottenere una vittoria ai danni di un ex WWE Champion come Drew McIntyre e di un ex Universal Champion come Braun Strowman.

“Cosa significa per noi? Significa tutto. La gente vuole sapere chi siamo, dove stiamo andando, cosa faremo. Esempio perfetto, che ne pensi?” ha risposto T-Bar. Mace ha aggiunto: “Per quanto mi riguarda Drew McIntyre mi ha fatto un favore colpendomi con quella maschera. Ha rivelato al mondo chi siamo: due titani, che domineranno questa divisione.”

Ancora T-Bar ha affermato che “è il momento”, seguito da Mace che ha concluso: “Il nostro momento.”

La Retribution si è sciolta lo scorso 21 marzo quando proprio Mace & T-Bar si sono ribellati a Mustafa Ali stendendolo con una doppia Chokeslam mentre Slapjack e Reckoning abbandonavano il ring dopo la sconfitta del leader nel Kickoff di FastLane contro Riddle.

E se il futuro di Mace & T-Bar comincia a essere scritto e quello di Ali resta incerto, è notizia di ieri il passaggio a SmackDown di Slapjack e Reckoning, con i due che già da questo venerdì potrebbero cominciare a rompere i ponti con il passato fallimentare rappresentato dalla Retribution.