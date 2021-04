Stephanie McMahon è da sempre una delle persone più influenti in tutta la WWE: vicepresidente esecutiva della compagnia e sposata dal 2003 con Triple H, è destinata in futuro a raccogliere la pesantissima eredità del padre Vince insieme al fratello Shane ma già adesso la sua voce ha un peso importantissimo in ogni decisione presa.

Ospite del Rich Eisen Show, Stephanie ha commentato il grande successo ottenuto da Bad Bunny in occasione del tag team match che lo ha visto protagonista a WrestleMania in coppia con Damian Priest e contro il duo formato da The Miz & John Morrison.

WWE, Damian Priest racconta la dedizione di Bad Bunny per il wrestling

Stephanie McMahon su quale celebrità vorrebbe in un ring WWE

Il rapper portoricano ha offerto al pubblico la miglior prestazione da parte di una celebrità nella storia del Grandest Stage of Them All, arrivando a connettere una Falcon Arrow in sincrono con il compagno e addirittura un Canadian Destroyer ai danni di Morrison. Una prova che ha sorpreso il WWE Universe, di solito contrario a questo tipo di incontri e che invece ha percepito il rispetto e l’impegno messi da Bunny per onorare WrestleMania.

Il conduttore ha chiesto a quel punto a Stephanie McMahon quali celebrità lei avrebbe voluto vedere su un ring della WWE in futuro, ricevendo una risposta molto interessante: “Dal punto di vista atletico mi piacerebbe vedere Venus e Serena Williams, insieme o individualmente. Potrebbe essere davvero bello lavorare anche con Cardi B, tempo fa ha pubblicato un tweet in cui parlava di noi, è colorata e piena di vita. Sarebbe fantastica.”

WWE, due ex membri di Retribution cambiano roster

Naaaaa I was still to young when he was on.I started watching when Booka T, Eddie gurrero, triple H ,batista,John cena,Edge,Melina ,Trish stratus,Lina ETC was on ! https://t.co/6GtdNlwVxl — iamcardib (@iamcardib) January 5, 2021

Non solo donne però. Stephanie McMahon indica anche un grande attore: Matthew McConaughey.

“Matthew McConaughey è davvero ben visto in WWE. Sembra che possa esserci una possibilità in questo caso.”

WWE, le dichiarazioni di Mace & T-Bar dopo la perdita delle maschere

Ricordiamo che poche settimane fa l’attore di Interstellar era apparso sugli schermi del Thunderdome insieme ai due figli per festeggiare Drew McIntyre.

LIVE – SUPER LEAGUE NEL CAOS: IL RACCONTO