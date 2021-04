Chris Jericho è stato recentemente ospite dello show di Stone Cold Steve Austin, le Broken Skull Sessions, rompendo il muro invisibile che tiene separati i mondi di WWE e AEW, promotion quest’ultima di cui è probabilmente la stella più acclamata.

A distanza di sole due settimane l’operazione potrebbe ripetersi al contrario, anche se il wrestler che Jericho intende invitare nel suo podcast è da meno di 7 giorni un ex WWE.

Chris Jericho invita Tucker ospite nel suo podcast

Parliamo di Tucker, finito nella lista dei licenziati dalla compagnia di Stamford nella settimana successiva a WrestleMania 37 dopo mesi passati nel dimenticatoio.

Dopo aver formato gli Heavy Machinery con Otis, Tucker ha sofferto il successo del compagno sia in storyline che nella vita reale. Nel primo caso, invidioso, lo ha tradito facendogli così perdere la valigetta del Money in the Bank a favore di The Miz, nel secondo ha assistito impotente allo split del tag team a cui non è seguito per lui alcun piano né a breve né a lungo termine.

La WWE si è infatti concentrata esclusivamente sullo stint in singolo (poi fallito) di Otis, dimenticandosi completamente di Tucker, che ha lottato e perso match anonimi e ha dato la caccia al 24/7 Championship registrando due regni tra cui uno (sic!) durato appena 4 secondi.

Dopo aver pubblicato su Twitter una foto di lui e Otis mentre festeggiavano una vittoria, accompagnata dalla scritta “non vedo l’ora di raccontare tutta questa storia”, Tucker ha ricevuto sempre tramite lo stesso social l’invito pubblico di Chris Jericho a venire come ospite nel suo podcast Talk is Jericho.

La risposta dei fan del wrestler canadese è stata mista, e se qualcuno si è dichiarato curioso di sentire la versione di Tucker altri si sono chiesti se a qualcuno davvero fregasse ancora qualcosa di lui.

Non c’è dubbio comunque che se l’ospitata si farà sarà interessante sentire cosa è successo agli Heavy Machinery e quali sono le leggi che regolano – con risultati onestamente più che deludenti – la tag team division della WWE.