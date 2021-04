Il ritorno di Jon Moxley & Eddie Kingston, una nuova sfida per Christian Cage e ben due match titolati: la ricchissima AEW Dynamite preview ci prepara a una puntata, quella di stasera, che dovrebbe essere interessantissima e che segnerà il nuovo assalto della compagnia di Jacksonville, dopo la fuga di NXT, ai ratings del mercoledì!

AEW Dynamite preview 21/04/2021

Partiamo da Jon Moxley & Eddie Kingston: i due torneranno in azione stasera dopo l’assenza di settimana scorsa, passata a leccarsi le ferite dopo l’assalto subito dall’Elite riunita. Kenny Omega e i Good Brothers hanno stretto una nuova alleanza con gli Young Bucks, che hanno tradito Moxley in un 6-Men Tag Team match. Kingston ha tentato di intervenire ma è stato ovviamente steso dal gruppo, che intende dominare Dynamite ma dovrà fare i conti con due autentiche mine vaganti!

Ben 6 i match già annunciati nel corso della settimana: dopo aver tradito la Nightmare Factory QT Marshall se la vedrà con Billy Gunn, mentre un altro incontro tutto da seguire sarà Penta El Zero Miedo VS Trent, con Death Triangle e Best Friends alla caccia degli AEW Tag Team Championship.

Dopo aver sconfitto Frankie Kazarian al suo debutto nella compagnia, Christian Cage avrà un secondo esame davvero difficile: dovrà infatti vedersela con Powerhouse Hobbs, che lo ha aggredito brutalmente la settimana scorsa dopo il suo rifiuto di entrare nel Team Taz.

E sempre a proposito di Team Taz, Ricky Starks sarà in azione 1vs1 con Hangman Page in un incontro che promette spettacolo e che per entrambi può valere moltissimo in termini di ranking.

Due match titolati e l’intervista al Pinnacle

Mai quanto Hikaru Shida VS Tay Conti, che invece vedrà in palio l’AEW Women’s Championship detenuto dalla lottatrice giapponese in un match tra ex compagne di tag e che potrebbe anche vedere l’interferenza di Bunny e di tutte le altre lottatrici a caccia della cintura.

Gran finale infine con il match valido per il TNT Championship: per la quarta settimana consecutiva Darby Allin metterà in palio la cintura e stavolta il suo avversario sarà Jungle Boy del Jurassic Express in un face VS face davvero interessante. Tra i segmenti attenzione anche all’intervista di Jim Ross al Pinnacle, la stable di MJF recentemente malmenata dall’Inner Circle.