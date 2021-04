Barcellona Getafe è uno dei match più interessanti di questa 31esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Barcellona Getafe

La squadra di Koeman ha sicuramente dimenticato una prima parte di stagione e un’estate a dir poco turbolente: il caso-Messi è stato abilmente superato dal Barcellona, tanto che, se si esclude il Clasico, l’ultima sconfitta in campionato risale addirittura al 5 dicembre. Un’eternità, che ha permesso a Messi e compagni di ritrovarsi completamente, anche se la sconfitta subita contro il Real potrebbe aver messo fine a qualsiasi velleità di vittoria: ciononostante, la vetta dista appena 5 punti e il Getafe è tutto fuorché un avversario proibitivo.

Se c’è una certezza nella stagione del Getafe, quella riguarda la mancanza di tranquillità: al momento, infatti, gli Azulones occupano il 15esimo posto, a soli 4 punti dal Real Valladolid terzultimo. Una vittoria, quindi, sarebbe fondamentale, ma il Barcellona rischia di rappresentare un ostacolo decisamente arduo per la squadra di Bordalas, che non può contare su nessun giocatore paragonabile a quelli a disposizione di Koeman: ciononostante, la rosa del Getafe non è certo di basso livello, vantando giocatori del calibro di Aleña e Cucurella.

I pronostici di Barcellona Getafe

Barcellona Getafe è una partita dall’esito apparentemente scontato, anche perché vede contrapposte due squadre fra cui non dovrebbe esserci partita: troppo grande, infatti, la differenza tecnica ed economica. L’1+Over 1,5 è quindi da prendere con convinzione, anche perché la quota (intorno all’1.40) è decisamente invitante. Discorso simile per quanto riguarda la giocata HARD, per cui ci orientiamo sul Multigol 2-3 dei blaugrana. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Messi, vero leader della squadra di Koeman e assoluto protagonista della rinascita.

Giocata EASY: 1+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Casa 2-3

Marcatore: Messi

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni