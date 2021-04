Leicester West Bromwich è la partita che chiude questa 32esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo e importantissimo in ottica Champions.

L’analisi di Leicester West Bromwich

Nelle ultime giornate, il Leicester ha rallentato la sua corsa apparentemente inarrestabile, dopo aver vissuto un girone d’andata semplicemente straordinario. Ciononostante, la squadra guidata da Rodgers è determinata a vendicare il beffardo quinto posto ottenuto nella scorsa stagione: la volontà è infatti quella di ritornare in Champions League. Al momento, Vardy e compagni stanno riuscendo nel loro obbiettivo, occupando la terza posizione, in piena zona Champions ma a ben 10 punti dallo United secondo. Considerata la vicinanza delle rivali, quindi, la vittoria contro il West Bromwich è un must.

Il West Bromwich sta vivendo una stagione prevedibilmente negativa: al momento, infatti, la squadra allenata da Allardyce occupa il penultimo posto in classifica, a ben 9 punti dalla zona salvezza. Un risultato assolutamente non in linea con gli investimenti fatti dalla società, che ha portato alla corte dell’allenatore inglese giocatori del calibro di Grant, Diangana e Pereira. Ciononostante, le ultime due partite hanno ridato qualche speranza al club, che, non a caso, è riuscito quantomeno a rialzare il proprio morale.

I pronostici di Leicester West Bromwich

Leicester West Bromwich è uno dei match più interessanti di questo turno di Premier League, dato che vede contrapposte due squadre che faranno di tutto pur di conquistare i rispettivi obbiettivi, che sono diametralmente opposti. Considerata la superiorità tecnica dei padroni di casa, il nostro consiglio non può che andare all’1X+Over 1,5. Come giocata HARD, invece, puntate sull’Esito Gol, mentre per quanto concerne i marcatori puntate su Vardy, leader offensivo delle Foxes.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Vardy

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni