Reims Marsiglia è il match che apre questo 34esimo turno di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

Il Reims non ha vissuto un girone d’andata all’altezza delle aspettative, navigando per lungo tempo in zona retrocessione. Ora, invece, la squadra di Guion viene da ben 9 risultati utili consecutivi, che sono riuscite a portarla addirittura in 11esima posizione. Per questo motivo, il Reims potrebbe rappresentare un ostacolo non troppo semplice per il Marsiglia, anche se è improbabile che Boulaye Dia, autore fin qui di 12 gol, riesca a bucare la porta difesa da Mandanda.

Il Marsiglia di Sampaoli è stato costruito per lottare per un titolo che, però, non sembra essere alla portata dei giocatori marsigliesi, che in questa stagione non sono ancora stati in grado di trovare continuità e soprattutto la giusta motivazione per rimanere in scia con il PSG, il Lione e il Lilla. Al momento, infatti, la vetta dista addirittura 18 punti: troppi, anche se una vittoria con il Reims potrebbe permettere ai marsigliesi di crescere ulteriormente sotto l’aspetto psicologico.