Nel main event di UFC 261 Jorge Masvidal cercherà di andare all’assalto del titolo dei pesi welter prendendo la cintura del campione Kamaru Usman. Un’impresa certamente non semplice, dato che The Nigerian Nightmare è uno dei lottatori più in forma non solo della sua divisione ma di tutto il roster della UFC. In alcune dichiarazioni rilasciate per un video promo riguardante l’evento, pubblicato poi dalla UFC su Twitter, Jorge Masvidal ha quindi continuato a parlare del match titolato contro l’africano.

WWE, Batista non tornerà: “Mi sono davvero ritirato”

UFC, Jorge Masvidal carica il match contro Kamaru Usman

“In occasione del primo match dissi che ero lì per competere. Avevo perso molti chili in appena 6 giorni. E’ stata dura ma l’ho fatto. Ho avuto quella possibilità ma anche soltanto pochi giorni per prepararmi. Ovviamente non ero al massimo della forma, l’unica cosa che il mio avversario doveva fare era affrontarmi. Ora, con un training camp completo, ho motivo di credere che possa metterlo KO anche al primo round. Andrò a spezzare Usman e darò tutto quello che dal primo secondo all’ultimo del match, lo picchierò più forte che potrò, lo guarderò dritto negli occhi e gli romperò il culo”, queste le parole di Masvidal. Manca ormai sempre meno a un match tra due atleti che, evidentemente, pur stimandosi di certo non sembrano amarsi.

WWE, Stephanie McMahon nomina le 4 celebrità che vorrebbe vedere sul ring

Nel video pubblicato da UFC la tagline appare chiara: “allenamento completo, niente più scuse, è il momento di scrivere la parola fine”. Questo, di seguito, il video promo del main event di UFC 261 con le dichiarazioni di Jorge Masvidal e anche del campione Kamaru Usman:

WWE, le dichiarazioni di Mace & T-Bar dopo la perdita delle maschere