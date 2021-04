Kamaru Usman sarà impegnato in un importante incontro con Jorge Masvidal per cercare di difendere la sua cintura dei pesi welter dall’assalto di Gamebred. The Nigerian Nightmare ovviamente promette battaglia e pare partire favorito rispetto al suo rivale per quanto concerne i pronostici. In occasione dello speciale UFC Embedded, in onda sul canale YouTube ufficiale della compagnia, Kamaru Usman ha fatto un discorso ad alcune giovani reclute parlando non solo dell’educazione ricevuta ma anche di come la disciplina e l’impegno siano fondamentali per ottenere risultati.

UFC, Kamaru Usman parla di duro lavoro e abnegazione

“Il duro lavoro e l’abnegazione non possono che portare ottimi risultati. Dovete rendervi conto di questa cosa. Vi auguro buona fortuna e vi ringrazio”, questo il breve messaggio di Usman. Che poi, ai microfoni dell’approfondimento, ha argomentato alcuni temi a lui cari.

“Penso di essere pronto. Ricordo che mio padre era un maggiore dell’esercito, lo è ancora e venne qui quando c’era da farlo. Quindi volevo solo augurare buona fortuna a questi ragazzi prima che entrassero in questo mondo”, ha spiegato l’attuale UFC Welterweight Champion.

Di seguito, ecco anche lo spezzone video dedicato al saluto da parte di Kamaru Usman ad alcuni ragazzi che si avvicinano al mondo militare:

Come già detto, Usman sarà impegnato a UFC 261 nel prossimo weekend in un match per il titolo contro Jorge Masvidal, avversario battuto già precedentemente. Il match sarà il main event dello show e andrà a chiudere una card comunque ricca di incontri potenzialmente molto interessanti. Vedremo se stavolta Masvidal saprà bucare le difese del nigeriano.

